Galatasaray'da kupa mesaisi! İşte Okan Buruk'un TÜMOSAN Konyaspor maçı muhtemel 11'i
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 22 Nisan Salı günü saat 20.30'da TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında sahaya çıkacak. Final yolunda kritik bir viraja giren sarı-kırmızılılar, bu önemli mücadeleden galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde kadro planlamasını büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Konyaspor karşısındaki muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 12:17 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 12:43
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Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek. Burada da bir takımın üstünlüğü sağlayamaması durumunda penaltı atışları finale çıkacak takımı belirleyecek.
KUPADA 6. RANDEVU
GALATASARAY, 24. KEZ FİNALE ÇIKMAK İSTİYOR
1962-1963 sezonundan bu yana oynanan Türkiye Kupası'nı en çok kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 23 kez finalde mücadele ederken, 18'inde kupayı kazandı. Aslan, son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Konyaspor ise 1 defa final oynadı. Yeşil-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i geçerek kupayı müzesine götürdü.
BARIŞ ALPER YILMAZ İLE KEREM DEMİRBAY CEZALI
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay, cezasından dolayı Konyaspor karşısında oynamayacak. İki futbolcu, Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final maçında yaşanan olaylardan dolayı 1'er maç men cezası almıştı.
OKAN BURUK İLE RECEP UÇAR 6. KEZ RAKİP
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, bugüne kadar 5 karşı karşıya geldi. Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Uçar ise Ümraniyespor, Kayserispor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan 4 müsabakayı Okan Buruk'un takımı kazanırken, 1 maç da berabere bitti.
OKAN BURUK'TAN FLAŞ MORATA KARARI!
Öte yandan Galatasaray'da, TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'i de netleşmeye başladı.
İşte sarı kırmızılıların sahaya çıkması beklenen kadrosu...
Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Mertens, Sallai, Ahmed Kutucu, Osimhen
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