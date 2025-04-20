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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka gelişmesi! Alman basını müjdeledi

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka gelişmesi! Alman basını müjdeledi

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da Granit Xhaka heyecanı yaşanıyor. Alman basınında yer alan haberde başarılı orta sahanın sarı kırmızılılarla görüşmeler yaptığı vurgulandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka gelişmesi! Alman basını müjdeledi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını şimdiden hızlandıran Galatasaray, orta saha için önemli adımlar atıyor. Sarı-kırmızılılar, Leverkusen'in kaptanı Granit Xhaka ile temasları sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka gelişmesi! Alman basını müjdeledi

Almanya'da yayın yapan SKY Sports'un haberine göre Galatasaray ile Xhaka arasında önemli görüşmelerin olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka gelişmesi! Alman basını müjdeledi

Leverkusen'den ayrılmaya sıcak bakan İsviçreli futbolcunun sarı-kırmızılıları önemli bir alternatif olarak gündeminde tuttuğu vurgulandı.

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