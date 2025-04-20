TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka gelişmesi! Alman basını müjdeledi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını şimdiden hızlandıran Galatasaray, orta saha için önemli adımlar atıyor. Sarı-kırmızılılar, Leverkusen'in kaptanı Granit Xhaka ile temasları sıklaştırdı.

Almanya'da yayın yapan SKY Sports'un haberine göre Galatasaray ile Xhaka arasında önemli görüşmelerin olduğu bildirildi.