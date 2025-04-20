TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka gelişmesi! Alman basını müjdeledi
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da Granit Xhaka heyecanı yaşanıyor. Alman basınında yer alan haberde başarılı orta sahanın sarı kırmızılılarla görüşmeler yaptığı vurgulandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
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32 yaşındaki orta saha bu sezon 45 resmi maçta 2 gol attı, 7 asist yaptı.
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