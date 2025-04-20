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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın sırrı orta saha! Beşiktaş maçından sonra...

Galatasaray'ın sırrı orta saha! Beşiktaş maçından sonra...

Beşiktaş yenilgisi sonrası hızlı reaksiyon alan Galatasaray'da orta sahada yan yana oynayan Lemina, Torreira ve Sara 3’lüsü öne çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Galatasaray'ın sırrı orta saha! Beşiktaş maçından sonra...

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Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çifte şampiyonluk hedefliyor. Ligdeki 2-1'lik Beşiktaş yenilgisi sonrası hızlıca reaksiyon alan Okan Buruk, önce 4'lü savunmaya döndü, ardından orta sahada Lemina, Torreira ve Sara üçlüsüne görev verdi. Bu andan itibaren hem oyun olarak hem de sonuçlar anlamında sarı-kırmızılıların yükselişi başladı.

6 GOL ATIP 1 GOL YEDİ

2 Nisan'daki F.Bahçe derbisinde gelen 2-1'lik zaferde Lemina, Sara ve Torreira üçlüsü yan yana oynadı. Süper Lig'de Samsunspor ve Bodrum FK maçlarında da Lemina, Torreira ve Sara beraber forma giyerken fire vermedi. Okan Buruk'un ekibi formasyon ve orta saha değişikliğine gittiği son 3 resmi maçta rakip filelere 6 gol bırakırken kalesinde sadece 1 gol gördü.

LEMİNA İLE İŞBİRLİĞİ

Mario Lemina ile Lucas Torreira, Bodrum FK maçında rakibin 19 atak başlangıcını kesti. Öte yandan Lemina'nın forma giymesi Torreira'yı da rahatlattı. Torreira, Lemina sayesinde hem oyun performansını yükseltti hem de gol yollarındaki etkisini artırdı. 6-8 arası orta sahada değişerek oynayan iki yıldız, takımı da yukarı çekti.

RAKAMLARI BÜYÜLEDİ

Bodrum FK önünde 2-0'ık galibiyet alan Galatasaray, rakibini adeta sahadan sildi. Yüzde 71 topla oynayan, 35 şut çeken ve rakip ceza sahasında 59 kez topla buluşan Cimbom, rakibine ise isabetli şut şansı dahi tanımadı.

2.57'LİK ORTALAMA

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 30 maçın 24'ünü kazanan Galatasaray, 5 beraberliğin yanında sadece bir kez yenildi. 77 puan toplamayı başaran sarıkırmızılı takım, maç başı 2.57 puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş yenilgisinin ardından çıktığı Samsun ve Bodrum FK maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, yeni bir galibiyet serisine başladı.

SKORER TORREİRA

Lucas Torreira gol katkısıyla göze çarpıyor. Torreira, defansif katkının yanı sıra golleriyle de öne çıkıyor. İlk 2 sezonunda 1 gol atan Uruguaylı futbolcu, bu sezon 3 kez fileleri sarstı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Bodrum FK ağlarını sarsan Torreira, hücumda da parladı.

YUNUS BOŞ DURMUYOR

Yunus Akgün'ün, skor katkısı sürüyor. Genç yıldız, Samsunspor deplasmanındaki 1 gol-1 asistlik performansının ardından Bodrum karşısında da gol pası verdi. Yunus, 38 maçta 12 gol atıp 10 asist yaparak 22 gole direkt etki etti.

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