Galatasaraylı yıldızdan dikkat çeken transfer açıklaması! "Benim için çok uzakta"

Daha önce Sky'a verdiği röportajda "Schalke'ye gidebilirim" şeklinde açıklaması olduğu sorulan Ayhan, "Söylediğim, Sassuolo'dan önceydi. Şu anda İstanbul'dan ayrılmayı hiç düşünmüyorum. Schalke, şu anda benim için çok uzakta" dedi.