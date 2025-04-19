Galatasaraylı yıldızdan dikkat çeken transfer açıklaması! "Benim için çok uzakta"
Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK'yı sahasında 2-0'la geçerek mevcut sezonda şampiyonluğa ulaşmak için bir maçtan daha kayıpsız ayrılmayı başardı. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipten o isim, Alman basınına dikkat çeken bir transfer açıklamasında bulundu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 14:16
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Öte yandan Galatasaray'da transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.
KAAN AYHAN'DAN SCHALKE İTİRAFI
Cimbom'un tecrübeli isimlerinden Kaan Ayhan, son olarak Alman basınına dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Kicker'a konuşan 30 yaşındaki futbolcu, eski kulübü Schalke hakkında bir itirafta bulundu.
Daha önce Sky'a verdiği röportajda "Schalke'ye gidebilirim" şeklinde açıklaması olduğu sorulan Ayhan, "Söylediğim, Sassuolo'dan önceydi. Şu anda İstanbul'dan ayrılmayı hiç düşünmüyorum. Schalke, şu anda benim için çok uzakta" dedi.
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayı 36 maçta giyerken takımına 2 asistlik katkı sağladı.
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