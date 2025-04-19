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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaraylı yıldızdan dikkat çeken transfer açıklaması! "Benim için çok uzakta"

Galatasaraylı yıldızdan dikkat çeken transfer açıklaması! "Benim için çok uzakta"

Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK'yı sahasında 2-0'la geçerek mevcut sezonda şampiyonluğa ulaşmak için bir maçtan daha kayıpsız ayrılmayı başardı. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipten o isim, Alman basınına dikkat çeken bir transfer açıklamasında bulundu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 14:16
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Galatasaraylı yıldızdan dikkat çeken transfer açıklaması! "Benim için çok uzakta"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK ile evinde karşı karşıya geldi.

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Galatasaraylı yıldızdan dikkat çeken transfer açıklaması! "Benim için çok uzakta"

29. dakikada Lucas Torreira ve 81. dakikada Davinson Sanchez'in golleriyle sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kazandı.

Galatasaraylı yıldızdan dikkat çeken transfer açıklaması! "Benim için çok uzakta"

Bu karşılaşmayla birlikte ligde puanını 77'ye yükselten Galatasaray liderliğini sürdürdü ve Fenerbahçe'yle yarıştığı şampiyonluk mücadelesinde bir maçtan daha kayıpsız ayrılmayı başardı.

Galatasaraylı yıldızdan dikkat çeken transfer açıklaması! "Benim için çok uzakta"

Öte yandan Galatasaray'da transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaraylı yıldızdan dikkat çeken transfer açıklaması! "Benim için çok uzakta"

KAAN AYHAN'DAN SCHALKE İTİRAFI

Cimbom'un tecrübeli isimlerinden Kaan Ayhan, son olarak Alman basınına dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Galatasaraylı yıldızdan dikkat çeken transfer açıklaması! "Benim için çok uzakta"

Kicker'a konuşan 30 yaşındaki futbolcu, eski kulübü Schalke hakkında bir itirafta bulundu.

Galatasaraylı yıldızdan dikkat çeken transfer açıklaması! "Benim için çok uzakta"

Daha önce Sky'a verdiği röportajda "Schalke'ye gidebilirim" şeklinde açıklaması olduğu sorulan Ayhan, "Söylediğim, Sassuolo'dan önceydi. Şu anda İstanbul'dan ayrılmayı hiç düşünmüyorum. Schalke, şu anda benim için çok uzakta" dedi.

Galatasaraylı yıldızdan dikkat çeken transfer açıklaması! "Benim için çok uzakta"

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayı 36 maçta giyerken takımına 2 asistlik katkı sağladı.

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