Aslantepe'de şov

Galatasaray taraftarı, Bodrum maçında da takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, RAMS Park tribünleri doldurdu. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek oldu. 90 dakika boyunca coşkulu bir şekilde Galatasaray'ı destekleyen taraftarlar, gelen galibiyetle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Taraftarlar ayrıca, Filistin'deki katliama dikkat çekmek için tribünlere, 'Filistin'de insanlık ölüyor', 'Dünya soykırımı canlı canlı izliyor', 'Kudüs özgür değişse dünya tutsaktır' ve 'Filistin'e özgürlük' pankartları astı.