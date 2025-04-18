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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sağ bek transferinde sürpriz hamle! Rotayı İtalya'ya çevirdi

Galatasaray'dan sağ bek transferinde sürpriz hamle! Rotayı İtalya'ya çevirdi

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, sağ bek transferi için rotasını İtalya Serie A'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı ekibin, Hellas Verona'da forma giyen Kamerunlu savunmacı Jackson Tchatchoua'yı gündemine aldığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 15:43
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Galatasaray'dan sağ bek transferinde sürpriz hamle! Rotayı İtalya'ya çevirdi

Galatasaray, sağ bek arayışında rotayı İtalya Serie A'ya çevirdi.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde sürpriz hamle! Rotayı İtalya'ya çevirdi

Sarı-kırmızılıların, Hellas Verona forması giyen Kamerunlu futbolcu Jackson Tchatchoua ile ilgilendiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde sürpriz hamle! Rotayı İtalya'ya çevirdi

Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin ardından sağ bekte yaşanan boşluğu kapatmak için Serge Aurier, Elias Jelert ve Przemyslaw Frankowski gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, sezon boyunca bu bölgede Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai gibi farklı oyunculara da şans vermişti.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde sürpriz hamle! Rotayı İtalya'ya çevirdi

Ancak bu çabalar beklenen istikrarı getirmedi.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde sürpriz hamle! Rotayı İtalya'ya çevirdi

Yeni sezon öncesi sağ bek pozisyonuna nokta atışı bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde sürpriz hamle! Rotayı İtalya'ya çevirdi

Africa Foot'un haberine göre; Galatasaray, Hellas Verona'nın 23 yaşındaki Kamerunlu sağ beki Jackson Tchatchoua'yı transfer listesine ekledi.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde sürpriz hamle! Rotayı İtalya'ya çevirdi

Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında olan Tchatchoua için Juventus, Napoli, Lazio ve Inter'in de devrede olduğu iddia edildi.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde sürpriz hamle! Rotayı İtalya'ya çevirdi

Galatasaray'ın ise Verona kulübüyle ilk teması kurduğu belirtildi.

Galatasaray'dan sağ bek transferinde sürpriz hamle! Rotayı İtalya'ya çevirdi

VERONA'NIN BONSERVİS TALEBİ

İtalyan ekibinin, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Tchatchoua için 10-12 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor.

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