Galatasaray'dan sağ bek transferinde sürpriz hamle! Rotayı İtalya'ya çevirdi
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, sağ bek transferi için rotasını İtalya Serie A'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı ekibin, Hellas Verona'da forma giyen Kamerunlu savunmacı Jackson Tchatchoua'yı gündemine aldığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Ancak bu çabalar beklenen istikrarı getirmedi.
Yeni sezon öncesi sağ bek pozisyonuna nokta atışı bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Africa Foot'un haberine göre; Galatasaray, Hellas Verona'nın 23 yaşındaki Kamerunlu sağ beki Jackson Tchatchoua'yı transfer listesine ekledi.
Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında olan Tchatchoua için Juventus, Napoli, Lazio ve Inter'in de devrede olduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın ise Verona kulübüyle ilk teması kurduğu belirtildi.
VERONA'NIN BONSERVİS TALEBİ
İtalyan ekibinin, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Tchatchoua için 10-12 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor.
TCHATCHOUA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Verona formasıyla 31 resmi maçta sahaya çıkan Jackson Tchatchoua, 2 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.
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