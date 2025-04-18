Galatasaray'dan sağ bek transferinde sürpriz hamle! Rotayı İtalya'ya çevirdi

Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin ardından sağ bekte yaşanan boşluğu kapatmak için Serge Aurier, Elias Jelert ve Przemyslaw Frankowski gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, sezon boyunca bu bölgede Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai gibi farklı oyunculara da şans vermişti.