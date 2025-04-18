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Haberler Galatasaray Galatasaray'da iç transferde çifte imza! İki yıldız ile anlaşma tamam

Galatasaray'da iç transferde çifte imza! İki yıldız ile anlaşma tamam

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu süreçte sarı-kırmızılılarda önemli bir gelişme yaşandı. Cimbom'un, iki yıldızıyla anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 16:02
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Galatasaray'da iç transferde çifte imza! İki yıldız ile anlaşma tamam

Trenyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'da iç transferde çifte imza! İki yıldız ile anlaşma tamam

Sarı kırmızılılarda gözler özellikle iç transfer hamlelerine çevrilmişti.

Galatasaray'da iç transferde çifte imza! İki yıldız ile anlaşma tamam

Bu doğrultuda Cimbom'un transfer operasyonuna dair yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da iç transferde çifte imza! İki yıldız ile anlaşma tamam

Beinsports'ta yer alan habere göre; yerli futbolcular ile kontrat yenileme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzalamaya çok yaklaştı.

Galatasaray'da iç transferde çifte imza! İki yıldız ile anlaşma tamam

İki oyuncu ile de şartlarda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Galatasaray'da iç transferde çifte imza! İki yıldız ile anlaşma tamam

Kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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