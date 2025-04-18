Galatasaray'da iç transferde çifte imza! İki yıldız ile anlaşma tamam
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu süreçte sarı-kırmızılılarda önemli bir gelişme yaşandı. Cimbom'un, iki yıldızıyla anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Beinsports'ta yer alan habere göre; yerli futbolcular ile kontrat yenileme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzalamaya çok yaklaştı.
İki oyuncu ile de şartlarda anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.
24 yaşındaki Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 25 lig maçında 7 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
28 lig maçında forma giyen Barış Alper Yılmaz ise; 10 gol, 3 asist ile oynadı.
DİĞER