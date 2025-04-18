Galatasaray'da büyük endişe! 4 futbolcu birden ceza sınırında
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında kritik haftalara giren sarı kırmızılılarda maç öncesi büyük endişe yaşanıyor. Takımın önemli yıldızları sarı kart sınırında yer alıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki ikas Eyüpspor maçında oynayamayacak.
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