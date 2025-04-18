CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da büyük endişe! 4 futbolcu birden ceza sınırında

Galatasaray'da büyük endişe! 4 futbolcu birden ceza sınırında

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında kritik haftalara giren sarı kırmızılılarda maç öncesi büyük endişe yaşanıyor. Takımın önemli yıldızları sarı kart sınırında yer alıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 15:47
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da büyük endişe! 4 futbolcu birden ceza sınırında

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray'da büyük endişe! 4 futbolcu birden ceza sınırında

Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha dönmek isteyen sarı kırmızılılarda büyük bir endişe yaşanıyor.

Galatasaray'da büyük endişe! 4 futbolcu birden ceza sınırında

Galatasaray'da 4 futbolcu Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatayspor-Konyaspor maçı ne zaman? Hatayspor-Konyaspor maçı ne zaman? 15:28
F.Bahçe'nin Kayseri mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Kayseri mesaisi sürüyor! 15:09
Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! 14:15
Beşiktaş, Göztepe maçına hazır! Beşiktaş, Göztepe maçına hazır! 13:48
Nigel Hayes Avrupa'da yılın 5'inde! Nigel Hayes Avrupa'da yılın 5'inde! 13:38
ZTK finali Eskşehir'de oynanmayacak! ZTK finali Eskşehir'de oynanmayacak! 13:13
Daha Eski
G.Saray'ın görüşmesi ortaya çıktı! G.Saray'ın görüşmesi ortaya çıktı! 12:56
Livakovic: 7 final maçımız kaldı Livakovic: 7 final maçımız kaldı 12:48
Galatasaray - Bodrum FK maçı detayları! Galatasaray - Bodrum FK maçı detayları! 12:42
Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta? Play-off final 2. maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta? Play-off final 2. maçı hangi kanalda? 12:29
G.Saray maçının VAR hakemi belli oldu! G.Saray maçının VAR hakemi belli oldu! 12:07
Usta gazeteci F.Bahçe'deki ayrılıkları duyurdu! Usta gazeteci F.Bahçe'deki ayrılıkları duyurdu! 12:04