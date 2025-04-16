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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Osimhen'den flaş transfer kararı! Şampiyonluk gelirse...

GALATASARAY HABERİ | Osimhen'den flaş transfer kararı! Şampiyonluk gelirse...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in geleceği halen belirsizliğini koruyor. Son olarak 26 yaşındaki isim hakkında flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 10:23
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GALATASARAY HABERİ | Osimhen'den flaş transfer kararı! Şampiyonluk gelirse...

Galatasaray'a sezon başında kiralık olarak katılan, attığı gollerle kısa süre içinde sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'in geleceği merak ediliyor.

GALATASARAY HABERİ | Osimhen'den flaş transfer kararı! Şampiyonluk gelirse...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta takımının 2. golünü atan Osimhen, maçın ardından önemli açıklamalarda bulunmuştu.

GALATASARAY HABERİ | Osimhen'den flaş transfer kararı! Şampiyonluk gelirse...

Nijeryalı yıldız, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERİ | Osimhen'den flaş transfer kararı! Şampiyonluk gelirse...

Osimhen hakkında son olarak önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

GALATASARAY HABERİ | Osimhen'den flaş transfer kararı! Şampiyonluk gelirse...

OSIMHEN'İN TEK ODAĞI ŞAMPİYONLUK

26 yaşındaki futbolcunun, hiçbir kulübe "evet" demediği ve tek konsantrasyonun Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ | Osimhen'den flaş transfer kararı! Şampiyonluk gelirse...

Milliyet'te yer alan haberde, "Şampiyonluk benim kişisel meselem" ifadelerini kullanan dünyaca ünlü forvetin bu nedenle Galatasaray ile yaşayacağı şampiyonluğa odaklandığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ | Osimhen'den flaş transfer kararı! Şampiyonluk gelirse...

Haberin devamında ise sarı-kırmızılılarda bu yüzden herhangi bir şekilde kaygı duyulmadığı ve oyuncunun kararına saygı duyulacağı vurgulanırken, Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda ise Victor Osimhen'in Şampiyonlar Ligi faktörü ile takımda kalabileceği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ | Osimhen'den flaş transfer kararı! Şampiyonluk gelirse...

Haberde son olarak sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun Osimhen'in yaz döneminde Galatasaray'da devam etme ihtimaline göre hazırlık yaptığı ve gerekli finansal kaynağın oluşturulacağı vurgulandı.

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