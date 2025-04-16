GALATASARAY HABERİ | Osimhen'den flaş transfer kararı! Şampiyonluk gelirse...
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in geleceği halen belirsizliğini koruyor. Son olarak 26 yaşındaki isim hakkında flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Osimhen hakkında son olarak önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.
OSIMHEN'İN TEK ODAĞI ŞAMPİYONLUK
26 yaşındaki futbolcunun, hiçbir kulübe "evet" demediği ve tek konsantrasyonun Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak olduğu belirtildi.
Milliyet'te yer alan haberde, "Şampiyonluk benim kişisel meselem" ifadelerini kullanan dünyaca ünlü forvetin bu nedenle Galatasaray ile yaşayacağı şampiyonluğa odaklandığı ifade edildi.
Haberin devamında ise sarı-kırmızılılarda bu yüzden herhangi bir şekilde kaygı duyulmadığı ve oyuncunun kararına saygı duyulacağı vurgulanırken, Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda ise Victor Osimhen'in Şampiyonlar Ligi faktörü ile takımda kalabileceği belirtildi.
Haberde son olarak sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun Osimhen'in yaz döneminde Galatasaray'da devam etme ihtimaline göre hazırlık yaptığı ve gerekli finansal kaynağın oluşturulacağı vurgulandı.
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