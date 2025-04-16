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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Dursun Özbek konuşuyor | CANLI

Dursun Özbek konuşuyor | CANLI

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor. Özbek'in açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 13:52 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 13:54
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Dursun Özbek konuşuyor | CANLI

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"RİVA'DAKİ İNŞAAT FAALİYETLERİ YENİDEN BAŞLADI"

"Artık Florya'yı bırakıyoruz. Florya'dan Kemerburgaz'a kısmen taşındık. Taşınma, A Takım için bitti. Riva'da inşai faaliyetlerimiz, müteahhitin değişmesiyle akamete uğramıştı. Yeni formatıyla, çok önemsediğim inşai faaliyetler başladı. Sözleşmeler yeniden yapıldı. Sizler de sevineceksiniz, Galatasaray çok önemli mali getiriye sahip olacak."

"GALATASARAY ADASI'NI İŞLETMEYE AÇTIK"

"Galatasaray Adası'nın özellikle sağdaki ve soldaki havuz bölümleri kazık üzerindeydi. Kazıkların çürümesi ve taşıyıcı özelliklerini kaybetmesinden dolayı inşai faaliyetimiz devam ediyor. Kazıklar yeniliyor, büyük bir kısmı yapıldı. Adayı işletmeye açmış vaziyetteyiz. Sizlere rahatsızlık vermeyecek şekilde çalışmalar devam ediyor. Buranın boğaz üzerinde olması, su üzerinde imalat yapılması özel çalışma gerektiriyor."

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