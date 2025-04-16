Dursun Özbek konuşuyor | CANLI

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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İŞTE ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"RİVA'DAKİ İNŞAAT FAALİYETLERİ YENİDEN BAŞLADI"

"Artık Florya'yı bırakıyoruz. Florya'dan Kemerburgaz'a kısmen taşındık. Taşınma, A Takım için bitti. Riva'da inşai faaliyetlerimiz, müteahhitin değişmesiyle akamete uğramıştı. Yeni formatıyla, çok önemsediğim inşai faaliyetler başladı. Sözleşmeler yeniden yapıldı. Sizler de sevineceksiniz, Galatasaray çok önemli mali getiriye sahip olacak."

"GALATASARAY ADASI'NI İŞLETMEYE AÇTIK"

"Galatasaray Adası'nın özellikle sağdaki ve soldaki havuz bölümleri kazık üzerindeydi. Kazıkların çürümesi ve taşıyıcı özelliklerini kaybetmesinden dolayı inşai faaliyetimiz devam ediyor. Kazıklar yeniliyor, büyük bir kısmı yapıldı. Adayı işletmeye açmış vaziyetteyiz. Sizlere rahatsızlık vermeyecek şekilde çalışmalar devam ediyor. Buranın boğaz üzerinde olması, su üzerinde imalat yapılması özel çalışma gerektiriyor."