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Haberler Galatasaray Divan toplantısı bugün olacak

Divan toplantısı bugün olacak

Galatasaray'da nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve saat 13.30'da başlayacak. Toplantıda 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporla ilgili sunum yapılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Divan toplantısı bugün olacak
Galatasaray'da nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve saat 13.30'da başlayacak. Toplantıda 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporla ilgili sunum yapılacak.
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