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Yerliler kükrüyor
Sarı-kırmızılı takımda yerli futbolcular fark yaratmaya devam ediyor. Özellikle kanatlarda görev yapan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün performansları maçlarda belirleyici oluyor. Barış Alper bu sezon ligde 10 gol-3 asist kaydederken, Yunus ise 7 gol-9 asistlik bir katkı sağladı. Bu iki isme savunmadaki Abdülkerim de eklenince yerlilerin formu ön plana çıktı.
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