  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın mükemmel 3'lüsü tam not aldı!

Galatasaray'ın mükemmel 3'lüsü tam not aldı!

Galatasaray'ın orta sahasında Gabriel Sara, Torreira ve Lemina üçlüsünün performansı dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe derbisinden sonra Reeder Samsunspor deplasmanında da üç ismin başarısı göze çarptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın mükemmel 3'lüsü tam not aldı!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çifte şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da orta sahada üç isim öne çıkıyor. Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisinden sonra Samsunspor deplasmanında görevlendirdiği Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Mario Lemina üçlüsünün performansı tam not aldı. Fenerbahçe'ye karşı kupada 2-1'lik galibiyet alan Aslan'da Okan Buruk bu üç isimden verim almayı başarmıştı. Kadıköy'deki zaferin ardından Samsunspor deplasmanında da orta sahada aynı üçlü görev aldı. 2-0'lık galibiyette de Sara, Torreira ve Lemina üçlüsü alkışları topladı.

F.Bahçeli yıldız Serie A yolcusu!
F.Bahçe'den forvet bombası!
DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta büyük isyan! Taraftarlar stadyumundan ayrılmadı! Takım tekrar sahaya çıktı
Antalya Havalimanı sezona hazır! Başkan Erdoğan kurdeleyi kesti: "Devletin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan gerçekleştirdik"
Avrupa devi Barış Alper'in peşinde!
F.Bahçe'de yaprak dökümü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş tribünlerinden takıma tepki! Beşiktaş tribünlerinden takıma tepki! 00:03
Solskjaer: Bu takımı ilaç kurtarmaz Solskjaer: Bu takımı ilaç kurtarmaz 00:03
Kenan Yıldız'dan şık gol! Kenan Yıldız'dan şık gol! 00:03
Kartal sahasında kayıp! Kartal sahasında kayıp! 00:03
F.Bahçe'nin Sivas kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Sivas kafilesi açıklandı! 00:03
Bodrum'da gol sesi çıkmadı! Bodrum'da gol sesi çıkmadı! 00:03
Daha Eski
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 00:03
Serdal Adalı'dan flaş açıklama Serdal Adalı'dan flaş açıklama 00:03
Beşiktaş Divan Kurulu tatil edildi! Beşiktaş Divan Kurulu tatil edildi! 00:03
Milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu! Milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu! 00:03
Konya Göztepe'yi tek golle geçti! Konya Göztepe'yi tek golle geçti! 00:03
F.Bahçe'de Sivas deplasmanı öncesi büyük tehlike! F.Bahçe'de Sivas deplasmanı öncesi büyük tehlike! 00:03