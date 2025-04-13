GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devi Barış Alper'in peşinde! Yakın takibe aldılar
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte bu süreçte sürpriz ayrılıklar da gündeme gelebilir. Hem Galatasaray formasıyla hem de A Milli Takım'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'a ilgi her geçen gün artıyor. Genç yıldızı son olarak İtalyan futbolunun önemli kulüplerinden birinin radarına aldığı ortaya çıktı. İşte gelişmenin ayrıntıları... (GS spor haberleri)
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Bu sezon Galatasaray formasıyla 43 resmi maçta 11 gol atıp, 6 asist yapan Barış Alper, performansıyla beğeni topluyor.
Sezon öncesinde EURO 2024'te de A Milli Takım formasıyla öne çıkan 24 yaşındaki futbolcuyu İngiltere ve İtalya'dan takımlar istiyor.
Napoli'nin sezon sonuna kadar Barış Alper'i izleyeceği belirtildi.
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