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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devi Barış Alper'in peşinde! Yakın takibe aldılar

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Avrupa devi Barış Alper'in peşinde! Yakın takibe aldılar

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte bu süreçte sürpriz ayrılıklar da gündeme gelebilir. Hem Galatasaray formasıyla hem de A Milli Takım'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'a ilgi her geçen gün artıyor. Genç yıldızı son olarak İtalyan futbolunun önemli kulüplerinden birinin radarına aldığı ortaya çıktı. İşte gelişmenin ayrıntıları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Barış Alper'in peşinde! Yakın takibe aldılar

Gelecek sezon için transferde harekete geçen Galatasaray'da diğer yandan yıldız isimlerin talipleri artıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Barış Alper'in peşinde! Yakın takibe aldılar

Bu isimlerin başında sarı kırmızılı ve A Milli Takım formasıyla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Barış Alper'in peşinde! Yakın takibe aldılar

Serie A ekiplerinden Napoli, Barış Alper'i yakından izliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Barış Alper'in peşinde! Yakın takibe aldılar

Bu sezon Galatasaray formasıyla 43 resmi maçta 11 gol atıp, 6 asist yapan Barış Alper, performansıyla beğeni topluyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Barış Alper'in peşinde! Yakın takibe aldılar

Sezon öncesinde EURO 2024'te de A Milli Takım formasıyla öne çıkan 24 yaşındaki futbolcuyu İngiltere ve İtalya'dan takımlar istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Barış Alper'in peşinde! Yakın takibe aldılar

Napoli'nin sezon sonuna kadar Barış Alper'i izleyeceği belirtildi.

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