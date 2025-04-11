Rio Ferdinand'dan Manchester United'a flaş transfer tavsiyesi! "İhtiyacımız olan oyuncu Galatasaray'da"

4 gol daha atması halinde kariyer sezonunu geçirecek olan Nijerylaı yıldız golcü için Manchester United'ın efsane stoperi Rio Ferdinand'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Manchester United'ın gol atmasını bilen bir futbolcuya ihtiyacı olduğunu söyleyen efsane İngiliz savunmacı, "Tecrübeye ihtiyacımız var. Gol atmayı bilen birine ihtiyacımız var. Manchester United'daki genç forvetlere gelip bunu nasıl yapacaklarını gösterebilecek birine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.