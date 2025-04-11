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Haberler Galatasaray Rio Ferdinand'dan Manchester United'a flaş transfer tavsiyesi! "İhtiyacımız olan oyuncu Galatasaray'da"

Rio Ferdinand'dan Manchester United'a flaş transfer tavsiyesi! "İhtiyacımız olan oyuncu Galatasaray'da"

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Manchester United'ın efsanevi İngiliz stoperi Rio Ferdinand, eski kulübüne dikkat çeken bir transfer önerisinde bulundu. Ferdinand, Galatasaray'ın yıldız futbolcusunu Kırmızı Şeytanlar'a tavsiye etti. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 11:03
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Rio Ferdinand'dan Manchester United'a flaş transfer tavsiyesi! "İhtiyacımız olan oyuncu Galatasaray'da"

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine giren Victor Osimhen için transfer iddiaları peş peşe geliyor.

Rio Ferdinand'dan Manchester United'a flaş transfer tavsiyesi! "İhtiyacımız olan oyuncu Galatasaray'da"

4 gol daha atması halinde kariyer sezonunu geçirecek olan Nijerylaı yıldız golcü için Manchester United'ın efsane stoperi Rio Ferdinand'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Rio Ferdinand'dan Manchester United'a flaş transfer tavsiyesi! "İhtiyacımız olan oyuncu Galatasaray'da"

Manchester United'ın gol atmasını bilen bir futbolcuya ihtiyacı olduğunu söyleyen efsane İngiliz savunmacı, "Tecrübeye ihtiyacımız var. Gol atmayı bilen birine ihtiyacımız var. Manchester United'daki genç forvetlere gelip bunu nasıl yapacaklarını gösterebilecek birine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Rio Ferdinand'dan Manchester United'a flaş transfer tavsiyesi! "İhtiyacımız olan oyuncu Galatasaray'da"

aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın İngiliz basınından derlediği haberde Victor Osimhen'in Manchester United için doğru bir isim olduğunun altını çizen Rio Ferdinand, "Ben Man United olsam, bunu gerçekleştiririm. Sahada elit seviyede yolunu bilen ve elit seviyede sürekli gol atmayı bilen birini istiyorum. Osimhen bunu başardı." dedi.

Rio Ferdinand'dan Manchester United'a flaş transfer tavsiyesi! "İhtiyacımız olan oyuncu Galatasaray'da"

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Victor Osimhen'in Napoli ile Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.

Rio Ferdinand'dan Manchester United'a flaş transfer tavsiyesi! "İhtiyacımız olan oyuncu Galatasaray'da"

Nijeryalı golcünün sözleşmesinde 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Rio Ferdinand'dan Manchester United'a flaş transfer tavsiyesi! "İhtiyacımız olan oyuncu Galatasaray'da"

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 32 resmi maçta forma giydi.

Rio Ferdinand'dan Manchester United'a flaş transfer tavsiyesi! "İhtiyacımız olan oyuncu Galatasaray'da"

26 yaşındaki golcü futbolcu bu maçlarda 28 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Rio Ferdinand'dan Manchester United'a flaş transfer tavsiyesi! "İhtiyacımız olan oyuncu Galatasaray'da"

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