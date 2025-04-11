Rio Ferdinand'dan Manchester United'a flaş transfer tavsiyesi! "İhtiyacımız olan oyuncu Galatasaray'da"
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Manchester United'ın efsanevi İngiliz stoperi Rio Ferdinand, eski kulübüne dikkat çeken bir transfer önerisinde bulundu. Ferdinand, Galatasaray'ın yıldız futbolcusunu Kırmızı Şeytanlar'a tavsiye etti. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 11:03
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aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın İngiliz basınından derlediği haberde Victor Osimhen'in Manchester United için doğru bir isim olduğunun altını çizen Rio Ferdinand, "Ben Man United olsam, bunu gerçekleştiririm. Sahada elit seviyede yolunu bilen ve elit seviyede sürekli gol atmayı bilen birini istiyorum. Osimhen bunu başardı." dedi.
Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Victor Osimhen'in Napoli ile Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.
Nijeryalı golcünün sözleşmesinde 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 32 resmi maçta forma giydi.
26 yaşındaki golcü futbolcu bu maçlarda 28 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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