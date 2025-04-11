GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk: İşimiz kolay değil ama iyi durumdayız!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında Galatasaray deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşı karşıya geliyor.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadele öncesi konuştu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

"HEM ÇALIŞTIK HEM DE HAZIRLANDIK"

"Bir ara Türkiye Kupası ile birleşince ara bizim için avantaj oldu. Çok uzun süre maç yapmadık. Bu anlamda sıkıntımız yok. Hem çalıştık hem de hazırlandık."

"İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"

"Saha şartları çok iyi. İyi bir takım. Başarılı bir takım ve başarılı bir teknik direktörleri var. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz. Çok iyi oyunculara sahipler. Bir arada oynayan bir takım. Burada birbirini tanıyan, iyi bir takım var. İşimiz kolay değil ama biz de formdayız. Bunu da ilk dakikadan itibaren göstermeliyiz."

SAKATLIK AÇIKLAMASI

"3 tane sağ bekimizin olmaması bizim için dezavantaj oldu. Kaan'ın milli takımda ağrısı vardı tekrar etti. Jelert'in ağrıları vardı. Diğer mevkilerde oyuncularımız geri döndü. Morata'nın hastalığı vardı, 1-2 gündür bizimle." ifadelerini kullandı.