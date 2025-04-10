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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray taraftarından Okan Buruk ve Mourinho pankartı!

Galatasaray taraftarından Okan Buruk ve Mourinho pankartı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacağı Samsunspor mücadelesi için Samsun'a geldi. Sarı kırmızılı taraftarlar takıma büyük destek verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 19:16 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 19:31
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Galatasaray taraftarından Okan Buruk ve Mourinho pankartı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacağı Samsunspor mücadelesi için geldiği Samsun'da taraftarlar tarafından çiçekle karşılandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Don't touch only watch (dokunma sadece izle) yazılı pankartın önünde poz verdi.

30 hafta sonunda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 71 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, yarın saat 20.00'de Samsunspor'un rakibi olacak. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin oynanacağı Samsun'a hava yolu ile geldi. Cimbom, havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çiçek ve tezahüratlarla karşılandı. Taraftar temsilcileri Teknik Direktör Okan Buruk'a çiçek takdim ederken, yıldız futbolculara da yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Don't touch only watch (dokunma sadece izle) yazılı pankartın önünde poz verdi.

Nijeryalı dünyaca ünlü yıldız golcü Victor Osimhen, İspanyol golcü Alvaro Morata, Belçikalı yıldız Dries Martens, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Davinson Sanchez ile Fernando Muslera gibi yabancı yıldızların yanı sıra milli oyunculardan Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı ve Yunus Akgün gibi isimlerin yer aldığı Galatasaray kafilesi, havalimanındaki karşılamanın ardından takım otobüsü ile birlikte İlkadım ilçesinde konaklayacakları otele doğru yola çıktılar. Burada konaklayacak olan sarı-kırmızılılar, yarın oynanacak maç saatini beklemeye geçecek.

Samsunspor ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda 31. haftanın açılış maçında birbirlerine rakip olacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Tuğral ile Candaş Elbil yapacak.

İşte G.Saray'ın Samsun kafilesi! 3 futbolcu yok
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