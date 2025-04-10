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Haberler Galatasaray Galatasaray kritik virajda! İşte Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçı 11'i

Galatasaray kritik virajda! İşte Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Reeder Samsunspor'a konuk olacak. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleden galip ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Bu sezon ligin öne çıkan takımlarından olan Reeder Samsunspor ile taraftarı önünde zorlu karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılarak 3. sıradaki yerini pekiştirmeyi amaçlıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cuma günkü maç öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Reeder Samsunspor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 10:53 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 11:00
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Galatasaray kritik virajda! İşte Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçı 11'i

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında cuma günü Reeder Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray kritik virajda! İşte Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 71 puan topladı. Geçen haftayı bay geçen Cimbom, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.

Galatasaray kritik virajda! İşte Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçı 11'i

Süper Lig'deki 29 maçında 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Galatasaray kritik virajda! İşte Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçı 11'i

LİGDE SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi. Galatasaray, söz konusu maça kadar ligde 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.

Galatasaray kritik virajda! İşte Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçı 11'i

SON 10 MAÇTA 4 GALİBİYET

Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakanın sadece 4'ünü kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 kaybettikleri karşılaşmayla başlayan süreçte 10 maça çıktı. Galatasaray, söz konusu periyotta 6 Süper Lig, 2'şer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Cimbom, bu müsabakalarda dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken, 2 maçta da mağlup oldu.

Galatasaray kritik virajda! İşte Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçı 11'i

FRANKOWSKI CEZALI

Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Przemyslaw Frankowski'den yararlanamayacak. Son olarak 2-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında 36. dakikada kırmızı kart gören 29 yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu, cuma günkü karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Galatasaray kritik virajda! İşte Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçı 11'i

4 İSİM KART SINIRINDA

Galatasaray'da 4 futbolcu Samsunspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Roland Sallai, sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Sipay Bodrum FK müsabakasında oynayamayacak.

Galatasaray kritik virajda! İşte Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçı 11'i

EN BÜYÜK GOL UMUDU OSIMHEN

Sarı-kırmızılı ekibin cuma günkü müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 23 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.

Galatasaray kritik virajda! İşte Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçı 11'i

Son 4 lig maçında 6 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, cuma günkü maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.

Galatasaray kritik virajda! İşte Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçı 11'i

Galatasaray'da Osimhen'i ligde 10 gol atan Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor'da olmak üzere ligde 9 golü bulunan Ahmed Kutucu ve 6 golü olan Yunus Akgün takip ediyor.

Galatasaray kritik virajda! İşte Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, Reeder Samsunspor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Galatasaray kritik virajda! İşte Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçı 11'i

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen

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