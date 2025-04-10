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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'in şartı ortaya çıktı! İşte istediği miktar...

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'in şartı ortaya çıktı! İşte istediği miktar...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen, sarı kırmızılıları şampiyonluk yolunda sırtlıyor. Florya yönetimi, Nijeryalı golcünün bonservisi için hummalı bir çalışma yürütürken Osimhen'in istediği imza bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberi (Galatasaray spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'in şartı ortaya çıktı! İşte istediği miktar...

Galatasaray'ı attığı gollerle lig ve kupada iddialı konuma taşıyan Victor Osimhen'in kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Napoli'ye 9 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen sarı kırmızılı kulüp, 66 milyon Euro'ya Osimhen'in bonservisini alma hakkına sahip.

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'in şartı ortaya çıktı! İşte istediği miktar...

Nijeryalı forvet, geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi ancak Avrupa'dan gelen teklifler karşısında maddi beklentisini masaya koydu: 15 milyon Euro.

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'in şartı ortaya çıktı! İşte istediği miktar...

Sabah'ın haberine göre Napoli'de 9 milyon Euro'ya oynayan Osimhen'in yeni sezonda uzun süreli kontrat imzalayacağı takımdan talebi; yıllık 15 milyon Euro.

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'in şartı ortaya çıktı! İşte istediği miktar...

Galatasaray'da en fazla ücret 10 milyon Euro ile Mauro İcardi'ye ödeniyor ve bu rakamın 4 milyon Euro'sunu başkan Dursun Özbek ve sponsorlar tamamlıyor.

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'in şartı ortaya çıktı! İşte istediği miktar...

TRANSFERDE ZORLU RAKİPLER VAR

İcardi'nin bir buçuk katı yıllık maliyeti olan Osimhen, kariyerine Galatasaray'da devam etme kararı alırsa, sarıkırmızılı kulüp tüm şartlarını zorlayacak.

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'in şartı ortaya çıktı! İşte istediği miktar...

Manchester United, Chelsea ve Arsenal'in gündeminde olan 26 yaşındaki oyuncuyu, Paris Saint-Germain ve Juventus da istiyor. Özellikle Juventus'un yıldız santrforu kadrosuna katmak konusunda çok kararlı olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'in şartı ortaya çıktı! İşte istediği miktar...

Bu sezon Galatasaray'da 28 gol kaydeden Osimhen, ligde ve kupada kalan maçlarda ağları 4 kez daha sarsarsa 2022-23'te Napoli'deki kariyer rekorunu (31) kıracak. 32 karşılaşmada 28 gol-5 asistlik performans veren Nijeryalı yıldız, 76 dakikada bir skora katkı verdi.

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'in şartı ortaya çıktı! İşte istediği miktar...

Süper Lig'de 20 gol atan Osimhen, bunların 13'ünü sağ, 1'ini sol ayakla ağlara yolladı. 6'sını kafa vuruşuyla kaydetti. Kariyerinde 6. takımda (Ult. Strikers, Wolfsburg, Charleroi, Lille, Napoli ve G.Saray) forma giyen 26 yaşındaki forvete şimdiye kadar 106.9 milyon Euro bonservis ödendi.

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