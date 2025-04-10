GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'in şartı ortaya çıktı! İşte istediği miktar...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen, sarı kırmızılıları şampiyonluk yolunda sırtlıyor. Florya yönetimi, Nijeryalı golcünün bonservisi için hummalı bir çalışma yürütürken Osimhen'in istediği imza bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberi (Galatasaray spor haberleri)
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Galatasaray'da en fazla ücret 10 milyon Euro ile Mauro İcardi'ye ödeniyor ve bu rakamın 4 milyon Euro'sunu başkan Dursun Özbek ve sponsorlar tamamlıyor.
TRANSFERDE ZORLU RAKİPLER VAR
İcardi'nin bir buçuk katı yıllık maliyeti olan Osimhen, kariyerine Galatasaray'da devam etme kararı alırsa, sarıkırmızılı kulüp tüm şartlarını zorlayacak.
Manchester United, Chelsea ve Arsenal'in gündeminde olan 26 yaşındaki oyuncuyu, Paris Saint-Germain ve Juventus da istiyor. Özellikle Juventus'un yıldız santrforu kadrosuna katmak konusunda çok kararlı olduğu belirtiliyor.
Bu sezon Galatasaray'da 28 gol kaydeden Osimhen, ligde ve kupada kalan maçlarda ağları 4 kez daha sarsarsa 2022-23'te Napoli'deki kariyer rekorunu (31) kıracak. 32 karşılaşmada 28 gol-5 asistlik performans veren Nijeryalı yıldız, 76 dakikada bir skora katkı verdi.
Süper Lig'de 20 gol atan Osimhen, bunların 13'ünü sağ, 1'ini sol ayakla ağlara yolladı. 6'sını kafa vuruşuyla kaydetti. Kariyerinde 6. takımda (Ult. Strikers, Wolfsburg, Charleroi, Lille, Napoli ve G.Saray) forma giyen 26 yaşındaki forvete şimdiye kadar 106.9 milyon Euro bonservis ödendi.
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