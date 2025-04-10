GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen'in şartı ortaya çıktı! İşte istediği miktar...

Galatasaray'da en fazla ücret 10 milyon Euro ile Mauro İcardi'ye ödeniyor ve bu rakamın 4 milyon Euro'sunu başkan Dursun Özbek ve sponsorlar tamamlıyor.

TRANSFERDE ZORLU RAKİPLER VAR İcardi'nin bir buçuk katı yıllık maliyeti olan Osimhen, kariyerine Galatasaray'da devam etme kararı alırsa, sarıkırmızılı kulüp tüm şartlarını zorlayacak.