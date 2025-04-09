TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan gurbetçi harekatı! Taylan Bulut ve Mert Kömür...

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın önemli yıldızlar dışında gündemine Almanya'da forma giyen gurbetçi futbolcuları da aldığı öğrenildi.

Takvim'de yer alan haberde Cimbom'un Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke'de forma giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut ve Bundesliga ekibi Augsburg'da top koşturan 19 yaşındaki 10 numara Mert Kömür ile ilgilendiği belirtildi.