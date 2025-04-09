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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan gurbetçi harekatı! Taylan Bulut ve Mert Kömür...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan gurbetçi harekatı! Taylan Bulut ve Mert Kömür...

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Schalke’den Taylan Bulut ve Augsburg’dan Mert Kömür gündeme geldi. 2 oyuncu için temasların başladığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan gurbetçi harekatı! Taylan Bulut ve Mert Kömür...

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın önemli yıldızlar dışında gündemine Almanya'da forma giyen gurbetçi futbolcuları da aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan gurbetçi harekatı! Taylan Bulut ve Mert Kömür...

Takvim'de yer alan haberde Cimbom'un Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke'de forma giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut ve Bundesliga ekibi Augsburg'da top koşturan 19 yaşındaki 10 numara Mert Kömür ile ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan gurbetçi harekatı! Taylan Bulut ve Mert Kömür...

Bu transferler için sarı kırmızılı takımın daha önce Almanya'dan yaptığı Derrick Köhn, Kerem Demirbay, Eyüp Aydın transferlerinde önemli rol oynayan Gelişim Direktörü Fatih Demireli'nin oyuncuların menajeriyle temaslara başladığı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan gurbetçi harekatı! Taylan Bulut ve Mert Kömür...

Bu sezon 22 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan Mert'in kontratı 2027'de bitecek. 23 maçta 1 gol, 1 asist üreten Taylan'ın ise takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan gurbetçi harekatı! Taylan Bulut ve Mert Kömür...

İki futbolcunun Süper Lig ve bazı Avrupa takımların da radarında olduğu gelen haberler arasında.

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