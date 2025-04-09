TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan gurbetçi harekatı! Taylan Bulut ve Mert Kömür...
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Schalke’den Taylan Bulut ve Augsburg’dan Mert Kömür gündeme geldi. 2 oyuncu için temasların başladığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
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Bu sezon 22 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan Mert'in kontratı 2027'de bitecek. 23 maçta 1 gol, 1 asist üreten Taylan'ın ise takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İki futbolcunun Süper Lig ve bazı Avrupa takımların da radarında olduğu gelen haberler arasında.
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