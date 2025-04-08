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Haberler Galatasaray Darp raporu alırdım

Darp raporu alırdım

“Olayları büyütmek istesem, suç duyurusunda bulunur, darp raporu alırdım. Görüntülere işlenmiş ve kaydedilmiş fiili bir müdahale var bana. Büyütmek istesem buraya giderdim.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 06:50
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Darp raporu alırdım

Galatasaray ile F.Bahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının yankıları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin Portekizli çalıştırıcısının maç bitiminde Okan Buruk'un burnuna yaptığı müdahale uzun süre konuşulmuş ve yabancı basında da geniş yankı uyandırmıştı. Jose Mourinho, Trabzon maçının ardından Buruk'un, Hollywood yıldızları gibi davrandığını söylerken 52 yaşındaki çalıştırıcı olaylara son noktayı koydu. Ekol TV'ye konuşan Okan Buruk, olayları hiçbir zaman büyütmek istemediğini söyledi.

BURNUMDA KIRIK VAR

Karşılaşma boyunca F.Bahçe yardımcı antrenörü Foti'nin kendilerine küfürler savurup tahrik ettiğini ifade eden Buruk şu ifadeleri kullandı: "Olayı büyütmek istesem, suç duyurusunda bulunurum, darp raporu alırım. Görüntülere işlenmiş, kaydedilmiş bir fiili müdahale var bana. Büyütmek istesem buraya giderdim. Orada gerçekten canım yandı. Canım yandığı için düştüm. Futbolculuğumdan beri bilir herkes, benim burnum kırıktır. Kırık burunda başka bir şey olur, canım acıdı.

ARTIK SUYU BULANDIRMASINLAR

Fiziksel bir temasın hiçbir şekilde açıklaması olamaz, olmamalı. Çıkıp özür dileyeceklerine bir de suyu bulandırmaya çalışıyorlar, buna da çok üzülüyorum. Kesinlikle ağzımdan kötü bir söz çıkmadı. Hakeme sadece 'Çok iyi maç yönettiniz' dedim. Sanırım bundan tahrik oldu.

NASIL SEVİNECEĞİMİ KİMSEYE SORMAM

Ben ezeli rakibimizi kendi sahasında yendim. Önemli bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Sevindim, nasıl sevineceğimi de kimseye soracak değilim. Rakip teknik direktörü provoke etmek, onu hedef almak gibi bir maksadım yoktu. Ben o mutluluğu yaşadım. Neye nasıl sevineceğime ben karar vereyim.

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