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Sistemi bozmayacak
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, F.Bahçe derbisini rahat bir şekilde kazanan kadroyu bozmayacak. Süper Lig'de bu haftayı BAY geçecek olan sarı-kırmızılılar, ardından Samsunspor'a konuk olacak. Morata'yı kulübeye çekerek yine Lemina ile orta alanı ele geçirmek isteyen teknik direktör Okan Buruk, F.Bahçe derbisindeki 11'de sadece kaleci Günay'ın yerine Muslera'ya şans vererek kalan isimlere dokunmayacak.
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