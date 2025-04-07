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Foti psikolojik destek alsın
Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, olaylı derbide oğluna küfürler savuran ve bu nedenle 4 maç men cezası alan F.Bahçe yardımcı antrenörü Foti'yi hedef aldı. Foti'ye çağrıda bulunan Yüksel Yılmaz, "Eğitim alsın, psikolojik destek alsın, mevkisini, nerede olduğunu öğrensin. Karşısındaki insanların ona ne kadar ihtiyacı olduğunu bilsin. O sorumluluğu ve bilinci alsın. Daha bir şey söylemiyorum."
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