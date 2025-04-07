  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Foti psikolojik destek alsın

Foti psikolojik destek alsın

Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, olaylı derbide oğluna küfürler savuran ve bu nedenle 4 maç men cezası alan F.Bahçe yardımcı antrenörü Foti'yi hedef aldı. Foti'ye çağrıda bulunan Yüksel Yılmaz, "Eğitim alsın, psikolojik destek alsın, mevkisini, nerede olduğunu öğrensin. Karşısındaki insanların ona ne kadar ihtiyacı olduğunu bilsin. O sorumluluğu ve bilinci alsın. Daha bir şey söylemiyorum."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Foti psikolojik destek alsın
Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, olaylı derbide oğluna küfürler savuran ve bu nedenle 4 maç men cezası alan F.Bahçe yardımcı antrenörü Foti'yi hedef aldı. Foti'ye çağrıda bulunan Yüksel Yılmaz, "Eğitim alsın, psikolojik destek alsın, mevkisini, nerede olduğunu öğrensin. Karşısındaki insanların ona ne kadar ihtiyacı olduğunu bilsin. O sorumluluğu ve bilinci alsın. Daha bir şey söylemiyorum."
İtalyan devi Okan Buruk'u istiyor!
Mou'dan Okan Buruk açıklaması!
DİĞER
MİLLİ MAÇ ZAMANI! Türkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Takım maç programı!
Tek adaylı olağanüstü seçim tiyatrosu! CHP'de Özgür Özel yeniden genel başkan
G.Saray'da kaleci planı hazır!
G.Saray'a transfer piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mou'dan Okan Buruk açıklaması! Mou'dan Okan Buruk açıklaması! 00:34
Mourinho'dan penaltı tepkisi! Mourinho'dan penaltı tepkisi! 00:34
Tekke: F.Bahçe'nin en etkisiz... Tekke: F.Bahçe'nin en etkisiz... 00:34
Maximin'den Mourinho sözleri! Maximin'den Mourinho sözleri! 00:34
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:34
Talisca F.Bahçe'yi sırtladı! Talisca F.Bahçe'yi sırtladı! 00:34
Daha Eski
F.Bahçe-Trabzonspor maçında tribünlerden sert tepki! F.Bahçe-Trabzonspor maçında tribünlerden sert tepki! 00:34
F.Bahçe penaltı kazandı! F.Bahçe penaltı kazandı! 00:33
Derbide üst direkler konuştu! Derbide üst direkler konuştu! 00:33
Uğurcan'dan gole geçit yok! Uğurcan'dan gole geçit yok! 00:33
Fırtına'nın golüne ofsayt engeli! Fırtına'nın golüne ofsayt engeli! 00:33
F.Bahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! F.Bahçe'nin yeni golcüsü İtalya'dan geliyor! 00:33