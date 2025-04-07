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Haberler Galatasaray Eren durmuyor

Eren durmuyor

Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan transfer edilen ve sol beke adeta ilaç olan Eren Elmalı, performansıyla büyük beğeni topluyor. Milli yıldız kısa süre içerisinde taraftarların sevgilisi olurken, başarılı formu da çok çalışmaya bağlı. Takıma verilen 3 günlük izin de bile durmayan Eren, bireysel çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Eren durmuyor
Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan transfer edilen ve sol beke adeta ilaç olan Eren Elmalı, performansıyla büyük beğeni topluyor. Milli yıldız kısa süre içerisinde taraftarların sevgilisi olurken, başarılı formu da çok çalışmaya bağlı. Takıma verilen 3 günlük izin de bile durmayan Eren, bireysel çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü.
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