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Eren durmuyor
Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan transfer edilen ve sol beke adeta ilaç olan Eren Elmalı, performansıyla büyük beğeni topluyor. Milli yıldız kısa süre içerisinde taraftarların sevgilisi olurken, başarılı formu da çok çalışmaya bağlı. Takıma verilen 3 günlük izin de bile durmayan Eren, bireysel çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü.
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