Kadıköy'de kükrüyor!

Hafta sonunda Tüpraş Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'a yenilen G.Saray, dün F.Bahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 2-1 yenerek yarı finalde Konya'nın rakibi oldu. 18 kez kupayı müzesine götürerek bu alanda da açık ara zirvede yer alan sarı-kırmızıların Kadıköy'deki son yıllardaki üstünlüğü ise dikkat çekiyor. Rakibine Kadıköy'de oynadığı son 9 maçta sadece 1 kez yenilen sarı-kırmızılılar son 6 karşılaşmanın ise 4'ünü galip bitirdi.

OKAN BURUK DA ÇOK ÜSTÜN

Son yıllarda Okan Buruk'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından lige yeniden ambargo koyan G.Saray, ezeli rakiplerine karşı da büyük üstünlük sağlıyor. Özellikle F.Bahçe'ye karşı arada büyük fark var. Okan Buruk, G.Saray'ın başına geçtikten sonra ezeli rakibi F.Bahçe'ye karşı 8 karşılaşmaya çıkarken bunların 5'ini kazanmayı başardı. 2 kez sahadan beraberlikle ayrılan Buruk, sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. Tecrübeli hoca geleneği sürdürdü.

GELENEK BOZULMADI

Sarı-kırmızılı takım, son 30 yılda Fenerbahçe ile oynanan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye ve TFF Süper Kupa maçlarında çoğunlukla ilk golü atan taraf oldu. Söz konusu 17 karşılaşmanın 11'inde ilk golü atan Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı (Hükmen 3-0 kazanılan maçta İcardi'nin golü dahil). İlk golü attığı kupa maçlarını kaybetmeyen Aslan, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

KUPALARDA ÇOK ÜSTÜN

Cimbom, Fenerbahçe'ye karşı Türkiye Kupası'nda önemli bir üstünlüğe sahip. İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşı karşıya geldi. Türk futbolunun iki çınarı, 1962-63 sezonundan bu yana oynadıkları maçlarda sarıkırmızılı ekip 15 kez kazanırken, sarı-lacivertliler sadece 3 galibiyet alabildi. 10 maç ise berabere bitti. Aslan'ın attığı 46 gole, Fenerbahçe 30 golle karşılık verdi.

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü deplasmanda 2-1 kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde görev yapan Muslera, Frankowski ve Morata'yı yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Fenerbahçe derbisinde kalede Günay Güvenç'e, sağ bekte Kaan Ayhan'a, orta sahada ise Mario Lemina'ya görev verdi.

MUSLERA İLK KEZ YEDEK

Cimbom'un file bekçisi Muslera, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde yedek bekledi. Sarı-kırmızılı formayla sarı- lacivertlilere karşı 33 maçta mücadele eden Uruguaylı eldiven, 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Bu periyotta 26 gole engel olamayan tecrübeli kaleci, 15 müsabakada gole izin vermedi. Aslan'ın yedek kalecisi Günay Güvenç, bu sezon 11. resmi maçına çıktı.

İLK 11'DE 6 TÜRK OYUNCU

Aslan, dün sahaya 6 yerli oyuncuyla çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, kritik Fenerbahçe derbisinde Türk oyuncular Günay, Kaan, Abdülkerim, Eren, Yunus ve Barış Alper'i ilk 11'de sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığını atlatan Jakobs, 13 maç aradan sonra kadroya alındı. Son olarak Süper Lig'in 21. haftasındaki Konyaspor müsabakasında oynayan Jakobs, 13 maç kaçırdı.