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Haberler Galatasaray Galatasaray taraftarı Kadıköy'e geldi

Galatasaray taraftarı Kadıköy'e geldi

Galatasaraylı taraftarlar Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçında oynanacak Fenerbahçe derbisi için Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na ulaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 18:12
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Galatasaray taraftarı Kadıköy'e geldi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı konuk takım tribününden izlemek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar öğle saatlerinde Rams Park çevresinde toplandı. Yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar, güvenlik önlemleri altında 32 otobüs ile maçın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na hareket etti. Otobüslerle stada ulaşan Sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde stada giriş yaptı.

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