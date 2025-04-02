  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan derbiye özel toplantı! 120 dakikalık plan yapıldı

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan derbiye özel toplantı! 120 dakikalık plan yapıldı

Fenerbahçe’yi mağlup ederek kara bulutları tamamen üzerinden atmak isteyen teknik direktör Okan Buruk futbolcularıyla 1 saat süren toplantı yaptı. İşte o toplantıdan dikkat çeken detaylar... | Son dakika GS spor haberleri (Galatasaray haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan derbiye özel toplantı! 120 dakikalık plan yapıldı

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Beşiktaş deplasmanında alınan yenilgi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisini fırsat olarak görüyor. Bu gece alınacak bir galibiyetle hem takımın üzerindeki kara bulutların tamamen dağılacağını düşünen tecrübeli hoca hem de şampiyonluk yarışında psikolojik olarak büyük bir avantaj yakalanacağına inanıyor.

Takvim'de yer alan habere göre futbolcularıyla dünkü son taktik idmanın ardından 1 saat süren bir toplantı yapan Buruk'un öncelikle takımın ciddi şekilde düşen özgüvenini yerine getirmek için iddialı ifadeler kullandığı belirlendi. Başarılı teknik adamın son 3 sezonda Kadıköy'de oynanan lig derbilerini futbolcularına anlattığı ve "Burada son 3 maçta sadece 1 gol yedik. O da uydurma bir penaltı ile. 3'er golle 2 galibiyet aldık. Şartlar yine zordu ama başarmıştık. Şimdi yine başaracağız. Biz daha iyi takımız" dediği öğrenildi.

Futbolcularından sahada sakin kalmalarını isteyen Okan Buruk'un taktiksel olarak 120 dakikayı düşünen bir plan yaptığı da belirtildi. Tecrübeli hocanın özelilkle Fenerbahçe'nin kanat organizasyonlarını durduracak önlemler alacağı da ifade ediliyor.

Mou'dan radikal karar! Derbide...
G.Saraylı o isim sezon sonunda yolcu!
DİĞER
Trabzonspor U19 yarı finale yükseldi! UEFA Gençlik Ligi Salzburg U19 - Trabzonspor U19 karşılaşması ne zaman ve nerede?
İBB eski Başkanı İmamoğlu'nun mal beyanından kaçırdığı 3 villanın sırrı ortaya çıktı!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap gecikmedi!
Ilıcalı'dan Hatipoğlu için videolu paylaşım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Finali getiren golün asisti Arda Güler'den! Finali getiren golün asisti Arda Güler'den! 01:30
Tümosan Konyaspor yarı finalde! Tümosan Konyaspor yarı finalde! 01:29
Konyaspor penaltıdan yararlanamadı! Konyaspor penaltıdan yararlanamadı! 01:29
G.Saraylı o isim sezon sonunda yolcu! G.Saraylı o isim sezon sonunda yolcu! 01:29
Ilıcalı'dan Hatipoğlu için videolu paylaşım! Ilıcalı'dan Hatipoğlu için videolu paylaşım! 01:29
G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap gecikmedi! G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap gecikmedi! 01:29
Daha Eski
29. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:29
Trabzonspor U19 yarı finalde! Trabzonspor U19 yarı finalde! 01:29
Süper Lig'de Arokodare düellosu! Süper Lig'de Arokodare düellosu! 01:29
F.Bahçe'de derbi öncesi flaş gelişme! 3 futbolcu... F.Bahçe'de derbi öncesi flaş gelişme! 3 futbolcu... 01:29
G.Saray'da Jelert ile ilgili şok gerçek! G.Saray'da Jelert ile ilgili şok gerçek! 01:29
G.Saray'da sürpriz ayrılık! Buruk onay verdi G.Saray'da sürpriz ayrılık! Buruk onay verdi 01:29