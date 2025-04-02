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Haberler Galatasaray Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi prim düellosu!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi prim düellosu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi iki takımın başkanları takıma dev prim müjdesi verdi. İşte kritik mücadelenin arka planında süren prim düellosu... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Parayı veren derbiyi alır! Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi prim düellosu!

Zıraat Türkiye Kupası'nda bugün çeyrek finalde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Galatasaray'da başkanlar ve yönetim kurulları takımlarının derbiyi kazanmaları için adeta seferberlik halinde.

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Parayı veren derbiyi alır! Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi prim düellosu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim futbolcuların tüm alacakları olan yaklaşık 10 milyon Euro'yu geçtiğimiz günlerde hesaplara yatırdığı ve oyuncularından sadece bu maça odaklanmalarını istediği ifade edildi.

Parayı veren derbiyi alır! Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi prim düellosu!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin ise hafta boyunca tesislere giderek teknik heyet ve futbolculara moral verdiği ve Fenerbahçe derbisinin kazanılması halinde takıma 50 milyon TL prim dağıtılıcağını açıkladı.

Parayı veren derbiyi alır! Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi prim düellosu!

Takvim'de yer alan habere göre bu tutarın galibiyete göre daha da artma ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında.

Parayı veren derbiyi alır! Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi prim düellosu!

İki başkan ve yönetimlerinin takımlarını motive etmek için harcadığı bu yoğun mesainin karşılığını hangi tarafın alacağı merak konusu.

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