Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi prim düellosu!

Zıraat Türkiye Kupası'nda bugün çeyrek finalde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Galatasaray'da başkanlar ve yönetim kurulları takımlarının derbiyi kazanmaları için adeta seferberlik halinde.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim futbolcuların tüm alacakları olan yaklaşık 10 milyon Euro'yu geçtiğimiz günlerde hesaplara yatırdığı ve oyuncularından sadece bu maça odaklanmalarını istediği ifade edildi.