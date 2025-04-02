Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi prim düellosu!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi iki takımın başkanları takıma dev prim müjdesi verdi. İşte kritik mücadelenin arka planında süren prim düellosu... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Takvim'de yer alan habere göre bu tutarın galibiyete göre daha da artma ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında.
İki başkan ve yönetimlerinin takımlarını motive etmek için harcadığı bu yoğun mesainin karşılığını hangi tarafın alacağı merak konusu.
DİĞER