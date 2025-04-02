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Haberler Galatasaray Fenerbahçe-Galatasaray derbisine yoğun güvenlik önlemi!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine yoğun güvenlik önlemi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geniş güvenlik önlemleri aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 14:03
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisine yoğun güvenlik önlemi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geniş güvenlik önlemleri aldı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında toplam 30 bin 199 emniyet personeli görevlendirilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak derbinin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için 9.726'sı stadyum ve çevresinde olmak üzere İstanbul genelinde toplam 30.199 personelimiz ile gerekli tedbirler alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

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