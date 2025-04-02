Aslan'ın derbi şfiresi

Okan Buruk, Süper Lig'de 2-1 kaybedilen Beşiktaş derbisindeki hataları tek tek analiz etti. Daha dirençli bir takımla Fenerbahçe'nin karşısına çıkma kararı alan Okan Buruk, Lemina'yı bu maça özel hazırladı. Kaan Ayhan da savunması daha güçlü olduğu için Frankowski'nin yerine sağ bekte düşünülüyor. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Rangers'ın Kadıköy'de 3-1 kazandığı Avrupa Ligi maçını defalarca izledi. Orta sahayı kalabalık tutacak Buruk, Fenerbahçe'nin zaaflarını tespit ederek Avrupa Ligi'nde İskoç ekibinin taktiği ile kupada tur atlamaya çalışacak. Barış Alper ve Osimhen'in savunma arkasına yapacağı sürpriz koşulara güvenen sarı- kırmızılılar, orta sahayı kalabalık tutacak ve rakibini önde presle bozacak.

KART SAYISIYLA TUR ATLADI

Zıraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde bugün Fenerbahçe'ye konuk olacak Cimbom, C Grubu'nu 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puanla ikinci tamamlamıştı. Üçüncü sıradaki Başakşehir'le aynı puan, genel averaj, gol ve galibiyet sayılarına ulaşan Galatasaray, 1 kırmızı kart farkıyla turladı. Gruptaki 3 maçta Başakşehir'in 7 sarı-1 kırmızı kartı, Galatasaray'ın ise 7 sarı kart bulunuyordu. Böylece Başakşehir, fair-play kuralıyla kupaya elendi.