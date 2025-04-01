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Wilfried Zaha geri dönebilir!
MLS ekiplerinden Charlotte'a kiralanan Wilfried Zaha burada da aradığını bulamadı. İlk maçında gol atarak umut vaad eden Fildişili yıldız kalan maçlarda ise vasatı aşamadı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Charlotte oyuncuyu satın almaya yanaşmıyor. Zaha'nın Türkiye'ye dönme ihtimali olduğu iddia edildi.
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