Kadıköy Aslanı

Hafta sonunda Tüpraş Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'a yenilerek zirve yarışında ağır yara alan G.Saray, yarın ise bir başka ezeli rakibi F.Bahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk olmaya hazırlanıyor. 18 kez kupayı müzesine götürerek bu alanda da açık ara zirvede yer alan sarıkırmızıların Kadıköy'deki son yıllardaki üstünlüğü ise dikkat çekiyor. Rakibine karşı Kadıköy'de oynadığı son 8 maçta sadece bir kez yenilen sarı-kırmızılılar son 5 karşılaşmanın ise 3'ünü kazanmayı başardı.

17 YIL ÖNCE ELEMİŞTİ

Ligdeki bu üstünlüğünü kupaya da yansıtmak isteyen G.Saray, bu 8 maçlık periyotta kalesinde sadece 5 gol görürken, rakip fileleri ise 11 kez havalandırmayı başardı. Maçların yarısında kalesinde gol dahi görmeyen G.Saray yeni bir zafer elde ederek yarı finale yükselmek istiyor. 17 yıl sonra kupada Kadıköy'e gidecek olan Cimbom, 3 Şubat 2008'deki karşılaşmada rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalmış, evinde ise 2-1 kazanarak yarı finale çıkan taraf olmuştu. G.Saray'ın elde ettiği 18 kupa şampiyonluğuna ezeli rakibi F.Bahçe ise 7 kez yanıt verebildi. Sarı-kırmızılılar ligde olduğu gibi kupada da önde.

EN BÜYÜK KOZ OSIMHEN

Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, yarınki derbide de takımının en önemli gol silahı olacak. Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Mertens'in attığı golde harika bir asiste imzasını atan başarılı futbolcu, bu kez fileleri havalandırmak istiyor. Beşiktaş maçında başaramadığını kupada gerçekleştirmek isteyen Victor Osimhen, sıkı bir çalışma içerisine girdi. Nijeryalı yıldız sezonu iki kupa şampiyonluğu ile tamamlamak istiyor.