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Haberler Galatasaray İlkay Gündoğan transferini açıkladılar! Galatasaray...

İlkay Gündoğan transferini açıkladılar! Galatasaray...

Adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yurt dışından gelen o haber, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 11:20
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İlkay Gündoğan transferini açıkladılar! Galatasaray...

İlkay Gündoğan cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekibi Manchester City'den ayrılma kararı alan tecrübeli orta saha, Süper Lig devi için geliyor.

İlkay Gündoğan transferini açıkladılar! Galatasaray...

Öte yandan Guardiola da İlkay Gündoğan'ın ayrılığına yeşil ışık yakarken, bu transfer için sezon sonu işaret edildi.

İlkay Gündoğan transferini açıkladılar! Galatasaray...

İngiliz basınının duyurduğu ve Star'ın derlediği habere göre;İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transfer olmasının önünde bir engel kalmadığı belirtildi.

İlkay Gündoğan transferini açıkladılar! Galatasaray...

Taraftar arasındaki görüşmelerde mutabık kalındığı ileri sürülürken, İlkay Gündoğan'ın gelecek sezon için Galatasaray'a imza atmasının beklenildiği vurgulandı.

İlkay Gündoğan transferini açıkladılar! Galatasaray...

Öte yandan İlkay ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirilirken, bunun için sezon sonunun beklenildiği iddia edildi.

İlkay Gündoğan transferini açıkladılar! Galatasaray...

BU SEZONKİ PERFORMANSI:

İlkay Gündoğan, bu sezon City formasıyla 39 resmi maçta görev aldı. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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