İlkay Gündoğan transferini açıkladılar! Galatasaray...

İlkay Gündoğan cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekibi Manchester City'den ayrılma kararı alan tecrübeli orta saha, Süper Lig devi için geliyor.

Öte yandan Guardiola da İlkay Gündoğan'ın ayrılığına yeşil ışık yakarken, bu transfer için sezon sonu işaret edildi.