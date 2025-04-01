İlkay Gündoğan transferini açıkladılar! Galatasaray...
Adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yurt dışından gelen o haber, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
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Taraftar arasındaki görüşmelerde mutabık kalındığı ileri sürülürken, İlkay Gündoğan'ın gelecek sezon için Galatasaray'a imza atmasının beklenildiği vurgulandı.
Öte yandan İlkay ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirilirken, bunun için sezon sonunun beklenildiği iddia edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI:
İlkay Gündoğan, bu sezon City formasıyla 39 resmi maçta görev aldı. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
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