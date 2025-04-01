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Hazırlıklar sürüyor
G.Saray'da yarın oynanacak olan F.Bahçe derbisinin hazırlıkları ara vermeden devam ediyor. Beşiktaş yenilgisi sonrasında takıma izin vermeyen teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını kritik derbiye hazırlıyor. Sarı-kırmızılılar dünkü çalışmada top kapma ve hücum organizasyonları üzerinde dururken gerçekleşen çift kale maçla antrenman sona erdi.
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