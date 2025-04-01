GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili bomba transfer itirafı! Tam imza atacakken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Victor Osimhen ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İngiliz gazeteci Simon Phillips, Nijeryalı golcüyle ilgili flaş bir gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Sezon sonunda kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılması beklenen Victor Osimhen ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
İngiliz gazeteci Simon Phillips, Osimhen'in sezon başında Chelsea'ye transfer olacağını ancak transferin son anda iptal olduğunu açıkladı.
Phillips, 26 yaşındaki golcünün sözleşmesindeki bonuslarla ilgili bir anlaşmazlık nedeniyle transferin iptal olduğunu belirtti.
"CHELSEA İŞİ MAHVETTİ"
İngiliz gazeteci konuyla ilgili "Chelsea geçen yaz onu transfer etmeye çok yakındı ancak ücretlerde takılıp kaldı. Bu temel ücretten ziyade bonuslarla ilgiliydi. Anlaşma yakındı ancak daha sonra Chelsea gerçekten de işi mahvetti." ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 maçta 26 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Nijeryalı süper yıldızın güncel piyasa değeriyse 70 milyon Euro.
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