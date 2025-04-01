GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili bomba transfer itirafı! Tam imza atacakken...

Sarı-kırmızılıların sezon sonuna kadar kiraladığı golcü futbolcu, yaptığı skor katkısıyla taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

Birçok Avrupa kulübünün gündeminde olan 26 yaşındaki santrfor, ara transfer dönemindeki ayrılık iddialarına rağmen Galatasaray'da kalmayı tercih etti.