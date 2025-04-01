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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili bomba transfer itirafı! Tam imza atacakken...

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili bomba transfer itirafı! Tam imza atacakken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Victor Osimhen ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İngiliz gazeteci Simon Phillips, Nijeryalı golcüyle ilgili flaş bir gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 11:16
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GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili bomba transfer itirafı! Tam imza atacakken...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, Napoli'de kadro dışı bırakılan Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getirmişti.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili bomba transfer itirafı! Tam imza atacakken...

Sarı-kırmızılıların sezon sonuna kadar kiraladığı golcü futbolcu, yaptığı skor katkısıyla taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili bomba transfer itirafı! Tam imza atacakken...

Birçok Avrupa kulübünün gündeminde olan 26 yaşındaki santrfor, ara transfer dönemindeki ayrılık iddialarına rağmen Galatasaray'da kalmayı tercih etti.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili bomba transfer itirafı! Tam imza atacakken...

Sezon sonunda kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılması beklenen Victor Osimhen ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili bomba transfer itirafı! Tam imza atacakken...

İngiliz gazeteci Simon Phillips, Osimhen'in sezon başında Chelsea'ye transfer olacağını ancak transferin son anda iptal olduğunu açıkladı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili bomba transfer itirafı! Tam imza atacakken...

Phillips, 26 yaşındaki golcünün sözleşmesindeki bonuslarla ilgili bir anlaşmazlık nedeniyle transferin iptal olduğunu belirtti.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili bomba transfer itirafı! Tam imza atacakken...

"CHELSEA İŞİ MAHVETTİ"

İngiliz gazeteci konuyla ilgili "Chelsea geçen yaz onu transfer etmeye çok yakındı ancak ücretlerde takılıp kaldı. Bu temel ücretten ziyade bonuslarla ilgiliydi. Anlaşma yakındı ancak daha sonra Chelsea gerçekten de işi mahvetti." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili bomba transfer itirafı! Tam imza atacakken...

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 maçta 26 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen ile ilgili bomba transfer itirafı! Tam imza atacakken...

Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Nijeryalı süper yıldızın güncel piyasa değeriyse 70 milyon Euro.

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