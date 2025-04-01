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Haberler Galatasaray Cimbom mutlu Fener buruk

Cimbom mutlu Fener buruk

G.Saray'ın başında 8. kez F.Bahçe ile karşı karşıya gelecek olan Okun Buruk, geride kalan 7 maçta 4 galibiyet elde ederken, sadece iki beraberlik ve 1 yenilgi aldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 06:50
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Cimbom mutlu Fener buruk

Son yıllarda Okan Buruk'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından lige yeniden ambargo koyan G.Saray, ezeli rakiplerine karşı da büyük üstünlük sağlıyor. Özellikle F.Bahçe'ye karşı arada büyük fark var. Okan Buruk, G.Saray'ın başına geçtikten sonra ezeli rakibi F.Bahçe'ye karşı 7 karşılaşmaya çıkarken bunların 4'ünü kazanmayı başardı. 2 kez sahadan beraberlikle ayrılan Buruk, sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. 52 yaşındaki başarılı teknik adam kariyerinde ise 21. kez sarı-lacivertliler ile rakip olacak. Antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip olan Buruk toplamda 8 zafer kazandı. Rakibine 9 kez yenilen başarılı çalıştırıcı 3 de beraberlik gördü. Sarı-lacivertlilere ters gelen Okan Buruk, yarın galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek istiyor.

MOURINHO'YA KARŞI ÜSTÜN

Okan Buruk ile Jose Mourinho birbirlerine üçüncü kez rakip olmaya hazırlanıyorlar. Daha önce Türkiye dışında hiç karşı karşıya gelmeyen iki teknik adam da bu sezon birbirleriyle ilk kez tanıştı. Geride kalan iki maçta Okan Buruk, Kadıköy'de 3-1'lik zafere uzanırken RAMS Park'taki mücadele ise 0-0 sona ermişti.

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