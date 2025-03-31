TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha geri mi dönüyor? "Galatasaray'ı anlıyorum!"
Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan son olarak MLS ekibi Charlotte'ye kiralanan Wilfried Zaha ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu ile ilgili yurt dışından gelen son haber, gündem oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 10:51 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 10:52
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MLS ekibinde şu ana kadar 5 maça çıkan 32 yaşındaki sol kanat, 1 gol atma başarısı gösterdi.
Wilfried Zaha'nın Charlotte ile olan kiralık sözleşmesi gelecek sezon devre arasında sona erecek. Yıldız futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi ise gelecek sezon sonunda bitecek.
Charlotte, Wilfried Zaha'nın kiralanması karşılığında Galatasaray'a 2 milyon 700 bin euro ödedi.
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