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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha geri mi dönüyor? "Galatasaray'ı anlıyorum!"

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha geri mi dönüyor? "Galatasaray'ı anlıyorum!"

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan son olarak MLS ekibi Charlotte'ye kiralanan Wilfried Zaha ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu ile ilgili yurt dışından gelen son haber, gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 10:51 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 10:52
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TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha geri mi dönüyor? "Galatasaray'ı anlıyorum!"

Galatasaray'dan sezon başında ayrılan ve Fransız ekibi Olimpik Lyon'a kiralanan Wilfred Zaha, Fransız ekibinde başarılı performans gösteremedi. Futbolcu, Fransa'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'a geri dönmeden MLS ekibi Charlotte'nin yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha geri mi dönüyor? "Galatasaray'ı anlıyorum!"

Zaha, için çok iyi başladığı Amerika serüveni ise yolunda gitmiyor. Give Me Sport'un haberine göre; Wilfried Zaha'nın MLS ekibine alışmakta zorluk yaşadığı aktarıldı. Fildişi Sahilli futbolcunun, ilk maçında gol atmasına rağmen ardından gösterdiği performans sonrası hakkındaki izlenimin değişmeye başladığı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha geri mi dönüyor? "Galatasaray'ı anlıyorum!"

Wilfried Zaha'nın performansının taraftarın da tepkisini çektiği belirtildi. Haberde görüşüne yer verilen bir taraftar, "Galatasaray'ın Zaha'yı neden kiralamak istediğini anlıyorum. Bazı şeyleri iyi yapıyor ancak pasları kötü ve çok fazla top kaybı yapıyor." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha geri mi dönüyor? "Galatasaray'ı anlıyorum!"

MLS ekibinde şu ana kadar 5 maça çıkan 32 yaşındaki sol kanat, 1 gol atma başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha geri mi dönüyor? "Galatasaray'ı anlıyorum!"

Wilfried Zaha'nın Charlotte ile olan kiralık sözleşmesi gelecek sezon devre arasında sona erecek. Yıldız futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi ise gelecek sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha geri mi dönüyor? "Galatasaray'ı anlıyorum!"

Charlotte, Wilfried Zaha'nın kiralanması karşılığında Galatasaray'a 2 milyon 700 bin euro ödedi.

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