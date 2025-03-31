TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha geri mi dönüyor? "Galatasaray'ı anlıyorum!"

Wilfried Zaha'nın performansının taraftarın da tepkisini çektiği belirtildi. Haberde görüşüne yer verilen bir taraftar, "Galatasaray'ın Zaha'yı neden kiralamak istediğini anlıyorum. Bazı şeyleri iyi yapıyor ancak pasları kötü ve çok fazla top kaybı yapıyor." ifadelerini kullandı.