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Haberler Galatasaray Galatasaray'da keskin düşüş!

Galatasaray'da keskin düşüş!

Galatasaray'da son dönemde puan kayıpları çoğaldı. Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile berabere kalan Aslan, Beşiktaş’a karşı sezonun ilk yenilgisini alması ile birlikte son 5 maçta 7 puan bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'da keskin düşüş!

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, fırtına gibi başladığı sezonda düşüş yaşamaya başladı. Sarı-kırmızılıların son dönemde puan kayıpları arttı. Fenerbahçe ve Kasımpaşa beraberliklerinden sonra Beşiktaş'a yenilen Aslan, son 5 maçın 3'ünde puan kaybetti. Okan Buruk ve takımı söz konusu süreçte 7 puan yitirdi. Özellikle İstanbul'daki rakiplerine karşı galip gelemeyerek sıkıntı yaşadı.

DERBİLERDE KAYIPLAR

Galatasaray, Süper Lig'in ilk devresinde çıktığı derbilerde galibiyetler elde etmişti. Kadıköy'de Fenerbahçe derbisini 3-1 galip bitiren, evinde oynadığı Beşiktaş derbisini de 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u ise iç sahada 4-3'le geçmişti. Ligin ikinci devresinde rüzgar tersine döndü. Fenerbahçe ile sahasında golsüz berabere kalan Aslan, Beşiktaş'a ise deplasmanda 2-1 kaybetti.

DERBİLERİN YILDIZI: TORREIRA

Cimbom'un deneyimli orta sahası Lucas Torreira, bu sezon derbi maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Sezonun ilk devresinde oynanan Fenerbahçe derbisinde 1 gol-1 asistlik performansa imza atan Torreira, son olarak Beşiktaş ağlarını sarstı. 29 yaşındaki oyuncu, iki maçta da ceza sahası dışından çok şık gollere imza attı. Öte yandan Lucas Torreira, 2 gol 6 asistle kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Uruguaylı futbolcu, en son Arsenal forması giyerken 2018-19 sezonunda 2 gol 5 asistlik performans göstermişti.

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