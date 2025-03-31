Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı krizi! Yönetim rahatsız oldu
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda mücadelenin 83. dakikasında oyundan alınan milli futbolcunun tepkisi yönetimde rahatsızlık yarattı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Sarı-kırmızılı ekip, 66. dakikada Gedson Fernandes'in golüne engel olamadı ve bir kez daha geri düştü.
Teknik direktör Okan Buruk'un hamleleri sonuç vermeyince Galatasaray, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş maçında 83. dakikada oyundan alındığı için söylene söylene kenara gelen ve kulübede de "Ne alaka?" diye tepki veren Abdülkerim Bardakcı'nın verdiği görüntü büyük rahatsızlık yarattı.
Tecrübeli savunmacının bu seviyeye gelmesinde Teknik Direktör Okan Buruk'un rolüne dikkat çekilirken, neden böyle bir tepki verdiği merak konusu oldu.
Milliyet'in haberine göre, çıkan görüntüden rahatsız olan bazı yöneticilerin bu olay nedeniyle Buruk'un otoritesinin sarsılacağını, Abdülkerim'in uyarılmasını gündeme taşıyacakları öğrenildi.
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