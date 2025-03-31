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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı krizi! Yönetim rahatsız oldu

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı krizi! Yönetim rahatsız oldu

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda mücadelenin 83. dakikasında oyundan alınan milli futbolcunun tepkisi yönetimde rahatsızlık yarattı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 09:23
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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı krizi! Yönetim rahatsız oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı krizi! Yönetim rahatsız oldu

Tüpraş Stadı'nda yapılan mücadelenin 23. dakikasında Rafa Silva'nın golüyle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, 36. dakikada ise Przemyslaw Frankowski'nin kırmızı kart görmesiyle 1 kişi eksik kaldı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı krizi! Yönetim rahatsız oldu

Mücadelesine devam eden Galatasaray, 45. dakikada Lucas Torreira'nın attığı şık golle devre arasına 1-1 eşitlikle girdi.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı krizi! Yönetim rahatsız oldu

Sarı-kırmızılı ekip, 66. dakikada Gedson Fernandes'in golüne engel olamadı ve bir kez daha geri düştü.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı krizi! Yönetim rahatsız oldu

Teknik direktör Okan Buruk'un hamleleri sonuç vermeyince Galatasaray, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı krizi! Yönetim rahatsız oldu

Beşiktaş maçında 83. dakikada oyundan alındığı için söylene söylene kenara gelen ve kulübede de "Ne alaka?" diye tepki veren Abdülkerim Bardakcı'nın verdiği görüntü büyük rahatsızlık yarattı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı krizi! Yönetim rahatsız oldu

Tecrübeli savunmacının bu seviyeye gelmesinde Teknik Direktör Okan Buruk'un rolüne dikkat çekilirken, neden böyle bir tepki verdiği merak konusu oldu.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı krizi! Yönetim rahatsız oldu

Milliyet'in haberine göre, çıkan görüntüden rahatsız olan bazı yöneticilerin bu olay nedeniyle Buruk'un otoritesinin sarsılacağını, Abdülkerim'in uyarılmasını gündeme taşıyacakları öğrenildi.

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