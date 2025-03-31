Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı krizi! Yönetim rahatsız oldu

Sarı-kırmızılı ekip, 66. dakikada Gedson Fernandes'in golüne engel olamadı ve bir kez daha geri düştü.

Beşiktaş maçında 83. dakikada oyundan alındığı için söylene söylene kenara gelen ve kulübede de "Ne alaka?" diye tepki veren Abdülkerim Bardakcı'nın verdiği görüntü büyük rahatsızlık yarattı.