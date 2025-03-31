GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke Özer'i beklerken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Galatasaray, kaleci takviyesi için kolları sıvadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılıların Uruguaylı eldiven yerine İkas Eyüpspor forması giyen Berke Özer'i transfer edeceği öne sürülmüştü. İtalyan basını, Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray, 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan ve sarı-kırmızılı kulübün efsanesi haline gelen Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Uruguaylı file bekçisinin kariyerini ülkesinde sürdürmesi bekleniyor.
Muslera'nın ayrılacak olması nedeniyle kaleci arayışlarına hız veren Cimbom'un İkas Eyüpspor forması giyen Berke Özer'i transfer edeceği öne sürülmüştü.
ASLAN'A SIRP ELDİVEN
Son dönemde performansı eleştirilen Uruguaylı kaleci yerine İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Vanja Milinkovic-Savic gündeme geldi.
AreaNapoli'nin haberine göre; Galatasaray, Napoli'nin de kadrosuna katmak istediği Sırp kaleciyi transfer etmek için girişimlere başladı.
Haberde, birinci kalecisi Alex Meret'in sözleşmesini uzatmasına rağmen kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen Napoli'nin, Galatasaray'ın devreye girmesiyle transferde işinin zorlaştığı belirtildi.
Öte yandan 28 yaşındaki Sırp kalecinin Haziran 2026'ya dek sözleşmesinin bulunduğu Torino'da yıllık net 700 bin Euro kazandığı ve bu sebeple daha yüksek bir maaş teklifine evet diyeceği belirtildi.
Kariyerinde Vojvodina, Manchester United, Lechia Gdansk, SPAL, Ascoli, Standard Liege ve son olarak Torino formalarını giyen 2.02'lik kalecinin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Sırp kaleci, bu sezon 30 maça çıktı. Kalesinde 33 gol gören Savic, 10 maçta kalesini gole kapattı.
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