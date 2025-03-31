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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke Özer'i beklerken...

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke Özer'i beklerken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Galatasaray, kaleci takviyesi için kolları sıvadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılıların Uruguaylı eldiven yerine İkas Eyüpspor forması giyen Berke Özer'i transfer edeceği öne sürülmüştü. İtalyan basını, Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 10:11
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GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke Özer'i beklerken...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'a 2-1 yenilerek bu sezonki ilk yenilgisini alan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke Özer'i beklerken...

Maç fazlasıyla en yakın takipçisii Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke Özer'i beklerken...

Teknik ekibin raporu doğrultusunda birçok takviye yapacak olan yönetimin önceliklerinden biriyse kaleci transferi...

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke Özer'i beklerken...

Galatasaray, 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan ve sarı-kırmızılı kulübün efsanesi haline gelen Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke Özer'i beklerken...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Uruguaylı file bekçisinin kariyerini ülkesinde sürdürmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke Özer'i beklerken...

Muslera'nın ayrılacak olması nedeniyle kaleci arayışlarına hız veren Cimbom'un İkas Eyüpspor forması giyen Berke Özer'i transfer edeceği öne sürülmüştü.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke Özer'i beklerken...

ASLAN'A SIRP ELDİVEN

Son dönemde performansı eleştirilen Uruguaylı kaleci yerine İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Vanja Milinkovic-Savic gündeme geldi.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke Özer'i beklerken...

AreaNapoli'nin haberine göre; Galatasaray, Napoli'nin de kadrosuna katmak istediği Sırp kaleciyi transfer etmek için girişimlere başladı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke Özer'i beklerken...

Haberde, birinci kalecisi Alex Meret'in sözleşmesini uzatmasına rağmen kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen Napoli'nin, Galatasaray'ın devreye girmesiyle transferde işinin zorlaştığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke Özer'i beklerken...

Öte yandan 28 yaşındaki Sırp kalecinin Haziran 2026'ya dek sözleşmesinin bulunduğu Torino'da yıllık net 700 bin Euro kazandığı ve bu sebeple daha yüksek bir maaş teklifine evet diyeceği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke Özer'i beklerken...

Kariyerinde Vojvodina, Manchester United, Lechia Gdansk, SPAL, Ascoli, Standard Liege ve son olarak Torino formalarını giyen 2.02'lik kalecinin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera'nın yerine sürpriz transfer! Herkes Berke Özer'i beklerken...

Sırp kaleci, bu sezon 30 maça çıktı. Kalesinde 33 gol gören Savic, 10 maçta kalesini gole kapattı.

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