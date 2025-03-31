GALATASARAY HABERİ - Derbideki tepkisi olay olmuştu! Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakçı'ya yanıt geldi

Takım olarak bu yenilginin üstesinden geleceklerini belirten Buruk, "Bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Önemli olan ayakta kalabilmektir. Hem mental hem de fiziksel olarak ayakta kalmalıyız. Bir yenilgide yere serilecek takım değiliz. Bu yenilgiyi unutup hedeflerimize ulaşacağız. Fenerbahçe'yi yenip iki kupayı da alacağız" ifadelerini kullandı.