GALATASARAY HABERİ - Derbideki tepkisi olay olmuştu! Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakçı'ya yanıt geldi
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Beşiktaş'a 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, oyundan alındıktan sonra tepki göstermişti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, konuyla ilgili öğrencisine yanıt verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Beşiktaş mağlubiyetiyle bu sezonki ilk yenilgisini alan Galatasaray'ın ligdeki 28 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.
Galatasaray'da maçın en çok konuşulan isimlerinden biriyse Abdülkerim Bardakcı oldu.
Mücadelenin 83. dakikasında oyundan alınan ve söylene söylene kenara gelen milli futbolcu, kulübede "Ne alaka?" diye tepki vermişti.
Bazı yöneticilerin ise Abdülkerim'in bu davranışından rahatsız olduğu ve tecrübeli oyuncuya uyarı verileceği öne sürülmüştü.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, pazar günkü antrenman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
Bu mağlubiyetin dünyanın sonu olmadığını dile getiren tecrübeli teknik adam, "28 maç sonra bir kere yenildik herkes üstümüze gelmeye başladı. Bu takım rekorları parçaladı, üst üste iki kere şampiyon oldu. Hala 6 puan öndeyiz ve şampiyonluğunu en güçlü adayıyız." vurgusunda bulundu.
Takım olarak bu yenilginin üstesinden geleceklerini belirten Buruk, "Bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Önemli olan ayakta kalabilmektir. Hem mental hem de fiziksel olarak ayakta kalmalıyız. Bir yenilgide yere serilecek takım değiliz. Bu yenilgiyi unutup hedeflerimize ulaşacağız. Fenerbahçe'yi yenip iki kupayı da alacağız" ifadelerini kullandı.
ABDÜLKERİM İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ
Oyundan aldığı için kendisine tepki gösteren Abdülkerim Bardakcı'yla da özel olarak görüşen Okan Buruk "Maçın gidişatına göre bir karar veriyorum. Bazen doğru, bazen yanlış olabiliyor. Herkesin sahaya odaklanmasını istiyorum" dedi.
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