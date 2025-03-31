SÜPER Lig'de Beşiktaş önünde gelen 2-1'lik yenilgi Galatasaray'da keyifleri kaçırdı. Ancak sarıkırmızılılar 2 Nisan Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe maçına odaklandı. Okan Buruk ve takımı; Beşiktaş karşısındaki üzüntüyü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe mücadelesiyle telafi etmek istiyor. Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular, olası bir Fenerbahçe galibiyetinin çok değerli olacağını vurguluyor.

ŞİMDİ ÖNÜMÜZE BAKALIM

OKAN Buruk'un dünkü antrenman öncesinde de futbolcularına yönelik konuşmasında Fenerbahçe derbisine vurgu yaptığı aktarıldı. Buruk'un Beşiktaş derbisindeki hatalarını tespit edip düzeltmeye çalışacaklarını ancak bir yandan da geçmişe takılıp kalmadan geleceğe konsantre olmaları gerektiğini söylediği bildirildi. Ligde önemli bir avantajla lider olduklarını anımsatan deneyimli hoca, Ziraat Türkiye Kupası hedefinin de mühim bir hedef olduğunu dile getirdi.

HER AÇIDAN ÇOK ÖNEMLİ

BU doğrultuda Fenerbahçe deplasmanında alınacak bir galibiyetin önemi masaya yatırıldı. Aslan'ın kupada galip gelmesi halinde lig yarışında olduğu ezeli rakibini bir kez daha deplasmanda yenecek olmasının getireceği avantajlar vurgulandı. Bir kupa zaferinin Beşiktaş yenilgisini telafi edeceği, moralleri yükselteceği ve şampiyonluk yarışındaki rakibini psikolojik olarak olumsuz etkileyebileceği aktarıldı. Kupadaki derbinin bir maçtan fazlası olduğu görüşü ağır bastı.

KADIKÖY'DE ÜSTÜNLÜK

Beşıktaş derbisinde kaybederek üzülen Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçına odaklandı. Aslan'ın son dönemde Kadıköy'de aldığı başarılı sonuçlar göze çarpıyor.Fenerbahçe deplasmanında 2022-23'te gelen 3-0'lık galibiyet ve bu sezonun ilk yarısında alınan 3-1'lik zafer öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibinin sahasında son yenilgisini 10 Nisan 2022'de 2-0'lık skorla aldı.

SAVUNMAYA DİKKAT

SARI-KIRMIZILI takım son 4 maçta 6 gol yedi. Galatasaray, bu sezon ilk kez ligde defansif anlamda böylesi bir olumsuz seri yakaladı. Ligde son 4 maçta Kasımpaşa'dan 3 gol yiyen Aslan, Antalyaspor karşısında da kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş derbisinde yenen 2 golün yanı sıra savunmadaki sıkıntılar dikkat çekti. Aslan 4 gol yediği söz konusu süreçte; 5 puan yitirdi.

ARA VERMEDEN DEVAM

SÜPER Lig'de Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Galatasaray, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki idman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

LEMİNA VE MERTENS'E FORMA

BEŞIKTAŞ derbisindeki yenilgi sonrası Okan Buruk'un ilerleyen maçlarda orta sahada değişikliklere gitmesi bekleniyor. Buruk'un Mario Lemina ve Dries Mertens ikilisini orta sahada daha fazla kullanmayı düşündüğü aktarıldı. Mertens'in özellikle kritik haftalarda saha içi liderliğini ele alması hedefleniyor.

DÖRT PUAN GERİDE KALDI

Galatasaray, Süper Lig'de 28. haftalar itibarıyla geçtiğimiz sezonun 4 puan gerisinde kaldı. 2023-24 sezonunda ligde 28 maç sonunda 24 galibiyet alan ve 75 puan toplayan Aslan, bu sezon ise ligin aynı döneminde 22 galibiyet elde ederken, 71 puanı da hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı takım geçen sezon 102 puanla rekor kırarak şampiyonluğu kazanmıştı.