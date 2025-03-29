Dolmabahçe'de dev derbi! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi. Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 karşılaşmada sahadan 22 kez galip ayrılan, 5'inde de berabere kalan namağlup Galatasaray, hanesine yazdırdığı 71 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.