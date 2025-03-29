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Haberler Galatasaray Dolmabahçe'de dev derbi! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri

Dolmabahçe'de dev derbi! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Dev mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyete gidecek yolda ilk 11'lerini büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Dolmabahçe'de dev derbi! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

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Dolmabahçe'de dev derbi! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi. Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 karşılaşmada sahadan 22 kez galip ayrılan, 5'inde de berabere kalan namağlup Galatasaray, hanesine yazdırdığı 71 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Dolmabahçe'de dev derbi! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda dört futbolcu, Galatasaray derbisinde formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi ile takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un derbide forma giymesi beklenmiyor.

Dolmabahçe'de dev derbi! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri

5 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve golcü futbolcular Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu 5 futbolcu, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Dolmabahçe'de dev derbi! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri

GALATASARAY'A SON 3 LİG MAÇINDA KAYBETTİ

Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibine Süper Lig'de oynadığı son üç maçta mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda oynanan iki lig maçında Galatasaray'a deplasmanda 2-1, sahasında da 1-0 yenilmişti. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında ise RAMS Park'ta oynadığı derbiyi yine 2-1'lik skorla kaybetmişti.

Dolmabahçe'de dev derbi! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri

GALATASARAY TAM KADRO

Kritik derbi öncesinde sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor. Ligin 25. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçından beri forma giyemeyen Senegalli sol bek Ismail Jakobs, sakatlığını atlattı. Yaklaşık 2 aylık süreçte 12 resmi maç kaçıran Jakobs'un iyileşmesine rağmen kondisyon eksiği ve sakatlığının yineleme riski nedeniyle derbide oynaması beklenmiyor. Cezaları nedeniyle ligdeki son Onvo Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayan Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç, derbide kadrodaki yerlerini alacak. Kolombiya Milli Takımı'nın 20 Mart'ta Brezilya ile yaptığı müsabakada kaleci Allison Becker ile çarpışması sonrasında kafa travması nedeniyle oyundan çıkan Davinson Sanchez sahadaki yerini alabilecek. Milli takımlarda sakatlıklar yaşayan Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Roland Sallai de Beşiktaş'a karşı mücadele edebilecek.

Dolmabahçe'de dev derbi! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri

2 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da 2 futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Attığı gollerle bu sezon sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Victor Osimhen'in yanı sıra Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki hafta Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Dolmabahçe'de dev derbi! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri

28 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'deki son 28 maçta sarı-kırmızılı takımın bileği bükülmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 27 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Dolmabahçe'de dev derbi! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

Dolmabahçe'de dev derbi! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Tayyip, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa, Immobile

GALATASARAY: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen

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