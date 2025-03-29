Beşiktaş-Galatasaray | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar taraftarı önünde kazanmayı hedeflerken Galatasaray, şampiyonluk yolunda Tüpraş Stadyumu'ndan hata yapmadan ayrılmak istiyor.

Dev derbiyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Galatasaray maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

GÖZLER YASİN KOL'DA

Yabancı hakem tartışmaları gölgesindeki derbiyi Türk hakem Yasin Kol yönetiyor. Kariyerinde ilk kez derbi yönetecek Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek üstleniyor. Derbinin dördüncü hakemi olarak ise Çağdaş Altay görev alıyor.

RAFA SILVA'DAN ŞIK GOL

Beşiktaş'ta Rafa Silva, dakika 23'te gelişen hızlı hücumda golü bularak derbinin kilidini açtı. Bu gol ile birlikte Portekizli yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda 14. golüne imza attı.

TORREIRA SKORU EŞİTLEDİ

Galatasaray'da Lucas Torreira, dakika 45'te fileleri havalandırarak skoru eşitledi ve sarı kırmızılılar devre arasına 10 kişi kaldığı rakibi karşısında beraberlik ile girdi.

MEIER'DEN İLK YARI YORUMU

Beşiktaş'ın maça davet ettiği eski hakem Urs Meier, ilk yarıdaki hakem yönetimini yorumladı. İşte siyah beyazlı takımın sosyal medya kanallarından paylaştığı o değerlendirmeler...

Muçi'ye yapılan faul: Beşiktaş'ın tehlike yaratabileceği bir atağı önlediği için Ernest Muçi'ye yapılan faulde (dakika 25) rakip oyuncuya sarı kart verilmeliydi.

Ofsayta takılan gol: Ernest Muçi'nin attığı golün (dakika 38) iptal edilmesi kararı doğru. Golün asistini yapan oyuncu Gedson Fernandes, ofsayt pozisyonunda topa sahip oldu.

Kırmızı kart: Hakemin ilk yarıdaki performansı genel olarak iyiydi. Hakem, Frankowski'ye kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeliydi.