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Haberler Galatasaray Beşiktaş 2-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Beşiktaş 2-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı mağlubiyet ile tanıştırdı. Siyah beyazlılar, derbiden 2-1 galip ayrıldı. İşte mücadelenin detayları... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 20:24 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 22:42
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Beşiktaş 2-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda lider Galatasaray'ı ağırladı. İlk yarıda 10 kişi kalan sarı kırmızılılar, devreyi 1-1 eşitlik ile kapatabilmelerine rağmen ikinci yarıda topu filelerinde buldu ve 2-1 biten maçta gülen taraf ev sahibi Beşiktaş oldu. Cimbom, bu sonuçla birlikte sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

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RAFA SILVA'DAN ŞIK GOL

Beşiktaş'ta Rafa Silva, dakika 23'te gelişen hızlı hücumda golü bularak derbinin kilidini açtı. Bu gol ile birlikte Portekizli yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda 14. golüne imza attı.

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TORREIRA SKORU EŞİTLEDİ

Galatasaray'da Lucas Torreira, dakika 45'te fileleri havalandırarak skoru eşitledi ve sarı kırmızılılar devre arasına 10 kişi kaldığı rakibi karşısında beraberlik ile girdi.

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MEIER'DEN İLK YARI YORUMU

Beşiktaş'ın maça davet ettiği eski hakem Urs Meier, ilk yarıdaki hakem yönetimini yorumladı. İşte siyah beyazlı takımın sosyal medya kanallarından paylaştığı o değerlendirmeler...

Muçi'ye yapılan faul: Beşiktaş'ın tehlike yaratabileceği bir atağı önlediği için Ernest Muçi'ye yapılan faulde (dakika 25) rakip oyuncuya sarı kart verilmeliydi.

Ofsayta takılan gol: Ernest Muçi'nin attığı golün (dakika 38) iptal edilmesi kararı doğru. Golün asistini yapan oyuncu Gedson Fernandes, ofsayt pozisyonunda topa sahip oldu.

Kırmızı kart: Hakemin ilk yarıdaki performansı genel olarak iyiydi. Hakem, Frankowski'ye kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeliydi.

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GEDSON KRİTİK DERBİDE SAHNEDE

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 66. dakikada attığı golle Galatasaray karşısında 2-1 öne geçti.

SEMİH FIRSATI TEPTİ

Galatasaray savunmasını eksik yakalayan Beşiktaş'ta Muslera ile karşı karşıya kalan Semih Kılıçsoy, gol pozisyonundan yararlanamadı.

VAR'DAN BİR KIRMIZI DAHA

Hakem Yasin Kol, ikinci yarının uzatma dakikalarında yeniden VAR'a gitti. VAR incelemesinin ardından Semih Kılıçsoy, dakika 90+6'da kırmızı kart gördü.

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