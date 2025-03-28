Yolcular netleşti

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan G.Saray'da yolların ayrılacağı isimler de netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda 4 futbolcunun gelecek sezon planlamasında olmadığı ortaya çıktı. Futbolu bırakacak Muslera ve Mertens'in yanı sıra takıma uyum sağlayamayan Cuesta'ya da sezon sonuna kadar şans verilecek ancak olası bir teklif hemen değerlendirilecek. Ayrıca Jelert, Cuesta, Kerem Demirbay ve Yusuf Demir'in de bileti kesildi.

Aslanım Yunus

HENÜZ tam olarak sakatlığın etkisinden kurtulamayan Yunus Akgün, derbi öncesi fedakarlıkta bulunuyor. Dizinde bandajla takımla birlikte çalışmalara başlayan ve kendisini deneyen milli yıldız, Okan Buruk'a derbide oynamak istediğini söyledi.

Barış'a yakın markaj

KARİYERİNİN en skorer sezonunu geçiren Barış Alper, sergilediği performansla İngiliz ekiplerinin dikkatini çekiyor. Ara dönemde teklifte bulunan West Ham'ın sezon sonunda yeniden Barış Alper için harekete geçeceği iddia edildi.

RAMS Park altıncı!

GİVEMESPORT'UN yaptığı araştırmaya göre Avrupa'da en iyi atmosfer yaratılan 10 stat arasında Türkiye'den iki mabed yer aldı. İlk sırada Signal İduna Park yer alırken, RAMS Park altıncı, Tüpraş ise dokuzuncu sırada yer bulabildi.