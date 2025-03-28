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Haberler Galatasaray Muslera farkı

Muslera farkı

Yaklaşan derbi öncesinde G.Saray'da öne çıkan isimlerden birisi de kaleci Fernando Muslera oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 06:50
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Muslera farkı

Yaklaşan derbi öncesinde G.Saray'da öne çıkan isimlerden birisi de kaleci Fernando Muslera oldu. Türkiye'de 14. sezonunu geçiren 38 yaşındaki Nando, bugüne kadar Beşiktaş'a karşı 27 kez rakip olmayı başardı. Geride kalan maçlardan 14 galibiyet çıkartan Uruguaylı, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Muslera, söz konusu maçlarda kalesinde 28 gol görürken, 10 karşılaşmada ise Beşiktaşlı oyuncuların gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Büyük bir aksilik olmazsa kariyerindeki son İstabul derbisine çıkacak olan Muslera, kariyerini de şampiyonlukla noktalamak istiyor.

SON DERBiSiNE ÇIKIYOR

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Fernando Muslera, kariyerindeki son derbi maçına çıkacak. Nando için Beşiktaş maçı bu sebeple ayrı bir önem taşıyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olmaya hazırlanan G.Saray'da çalışmalar devam ediyor. Milli takımlarında bulunan isimlerin de katılmasıyla ara vermeyen sarı- kırmızılılar, Okun Buruk yönetiminde derbiye yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü.

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