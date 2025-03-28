  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den Beşiktaş maçı öncesi büyük fedakarlık!

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den Beşiktaş maçı öncesi büyük fedakarlık!

Galatasaray'da zorlu Beşiktaş derbisi öncesi gözler milli takımda sakatlanan Davinson Sanchez'e çevrildi. Son durumuna kontrollerin ardından karar verilecek stoperin forma giyebilmek için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 09:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den Beşiktaş maçı öncesi büyük fedakarlık!

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den Beşiktaş maçı öncesi büyük fedakarlık!

Tecrübeli oyuncu, Kolombiya Milli Takımı'nda sakatlanmıştı. 27 yaşındaki stoper Paraguay maçının kadrosunda da yer almamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den Beşiktaş maçı öncesi büyük fedakarlık!

FIFA'nın da yaşanabilecek travma riskinden dolayı çarpışma yaşanan oyunculara 1 hafta forma giymeme kuralı koyuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den Beşiktaş maçı öncesi büyük fedakarlık!

Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş derbisinde forma giymek isteyen başarılı oyuncunun durumunun bugün yapılacak kontroller sonrasında belli olması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den Beşiktaş maçı öncesi büyük fedakarlık!

Bu sezon 32 maçta forma giyen Davinson, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

Aslan dünya yıldızında ısrarcı!
REKLAM-Casper
DİĞER
Son dakika haberi: Kenan Yıldız'ı isteyen 3 Premier Lig devi ortaya çıktı! Jorge Mendes Juventus'a iletti...
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ofisinde Hamidiye su krizi! "Bu pis suları neden bırakıyorsunuz" diye tepki gösterdi yerine tanınmış marka kondu
Mourinho kaleye eski öğrencisini getirecek!
G.Saray'dan bomba transfer! Osimhen'den bilgi aldı sezon sonu geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sanchez'den derbi öncesi büyük fedakarlık! Sanchez'den derbi öncesi büyük fedakarlık! 09:50
Aslan dünya yıldızında ısrarcı! Aslan dünya yıldızında ısrarcı! 09:35
Konyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Konyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 09:32
Antalyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? 09:28
G.Saray'da yaprak dökümü! 6 ayrılık birden G.Saray'da yaprak dökümü! 6 ayrılık birden 09:23
Kayserispor - Hatayspor maçı saat kaçta? Kayserispor - Hatayspor maçı saat kaçta? 09:20
Daha Eski
G.Saray'dan bomba transfer! Osimhen'den bilgi aldı sezon sonu geliyor G.Saray'dan bomba transfer! Osimhen'den bilgi aldı sezon sonu geliyor 08:58
Bugünkü maçlar 27 Mart Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 27 Mart Perşembe 2025 08:17
Barça evinde rahat kazandı! Barça evinde rahat kazandı! 01:03
Barça evinde rahat kazandı! Barça evinde rahat kazandı! 01:01
F.Bahçe'nin Bodrum kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Bodrum kafilesi açıklandı! 00:14
Yasin Kol'un derbiye atanma nedeni ortaya çıktı! Yasin Kol'un derbiye atanma nedeni ortaya çıktı! 00:14