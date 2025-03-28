GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den Beşiktaş maçı öncesi büyük fedakarlık!
Galatasaray'da zorlu Beşiktaş derbisi öncesi gözler milli takımda sakatlanan Davinson Sanchez'e çevrildi. Son durumuna kontrollerin ardından karar verilecek stoperin forma giyebilmek için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş derbisinde forma giymek isteyen başarılı oyuncunun durumunun bugün yapılacak kontroller sonrasında belli olması bekleniyor.
Bu sezon 32 maçta forma giyen Davinson, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
DİĞER