Derbi canavarı

Süper Lig'de artık son haftalara yaklaşılırken G.Saray, maç fazlasıyla elinde bulundurduğu 9 puanlık avantajı iyi kullanmak istiyor. İki yıldır sarı-kırmızılılarda şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk hem bu süreci hem de derbileri çok iyi yönetiyor. 51 yaşındaki teknik adam yarın oynanacak Beşiktaş- Galatasaray maçıyla birlikte sarı-kırmızılıların başında 12. kez ligde derbiye çıkacak. Geride kalan 11 mücadelenin 7'sinde gülen taraf olan Buruk, 2 de beraberlik yaşadı. Başarılı çalıştırıcı sadece 2 kez yenilgi yüzü gördü.

RAKİBİNE 4-1 ÜSTÜN

Ezeli rakipleri F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı önemli bir üstünlük sağlayan Buruk, yarın konuk olacağı siyahbeyazlılara karşı ezici bir grafik yakaladı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı oynadığı lig maçlarında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Aslan bu süreçte rakip filelere 8 gol bırakırken kalesinden ise topu 6 kez çıkardı. 51 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'ye karşı ise ligdeki 6 maçın 3'ünü kazandı, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. F.Bahçe'ye karşı 9 gol atan sarı-kırmızılılar sadece 2 gol yedi.

Aslan favori

KRİTİK derbi öncesinde favori G.Saray olarak gösteriliyor. İddaa'nın açıkladığı oranlara göre sarı-kırmızılıların galibiyetine 2.02 veriliyor. Beşiktaş'ın galibiyet oranı 2.63 olarak belirlenirken, beraberlik için ise 3.26'lık bir oran açıklandı.

ÜÇÜNCÜ KEZ RAKİP OLACAKLAR

G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyeri boyunca Beşiktaş'ın Norveçli çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer'e karşı 2 kez rakip oldu. Buruk, Başakşehir'in başındayken 2020-2021 sezonunda Solskjaer yönetimindeki Manchester United ile Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştı. Evinde 2-1 kazanan Buruk'un çalıştırdığı Başakşehir, deplasmanda ise 4-1 kaybetti.

Kemerburgaz'da siftah yapılıyor

FLORYA'DAN, Kemerburgaz'a taşınan Galatasaray yeni tesisinde ilk derbi heyecanını yaşıyor. Hibrit çimle kaplı iki zeminde antrenmanlarını gerçekleştiren sarı- kırmızılılarda moraller yerinde. Milli yıldızların da dönmesiyle derbi atmosferine giren sarı- kırmızılılarda tek hedef galibiyet.