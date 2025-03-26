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Haberler Galatasaray Şampiyonluk kampı

Şampiyonluk kampı

Alanyaspor maçı öncesi Antalya’da kamp yaparak çıkışa geçen Aslan, ‘BAY’ geçeceği 5-6 Nisan haftasında bir kez daha Belek’te kampa girecek ve tüm takım zirveye odaklanacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Şampiyonluk kampı

Antalya'da kritik Alanyaspor maçı öncesi kısa bir kamp yapan Galatasaray yeni bir kampa daha hazırlanıyor. Aslan; Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinden sonra gelecek bay haftasında bir haftalık geniş bir kamp yapacak. Teknik heyet ve yönetim, kötü gidişatı değiştirme adına Alanya deplasmanı öncesinde takımı 3 günlük kampa almıştı. Sınırlı sayıda personelle Belek'in yolunu tutan Galatasaray'ı bu kamp kendine getirdi. Peş peşe gelen Alanyaspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle puan farkı 9'a çıktı. Milli ara dönüşünde ligde Beşiktaş, kupada Fenerbahçe'nin konuğu olacak sarı- kırmızılılar, 5-6 Nisan haftasını 'bay' geçecek. Bu 10 günlük arada Belek'teki aynı otelde kamp organize edildi. Galatasaray 12-13 Nisan'a denk gelecek Samsunspor deplasmanına Antalya'nın güzel havasında hazırlanacak. Kampa tüm takım götürülecek.

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