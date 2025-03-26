Şampiyonluk kampı

Antalya'da kritik Alanyaspor maçı öncesi kısa bir kamp yapan Galatasaray yeni bir kampa daha hazırlanıyor. Aslan; Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinden sonra gelecek bay haftasında bir haftalık geniş bir kamp yapacak. Teknik heyet ve yönetim, kötü gidişatı değiştirme adına Alanya deplasmanı öncesinde takımı 3 günlük kampa almıştı. Sınırlı sayıda personelle Belek'in yolunu tutan Galatasaray'ı bu kamp kendine getirdi. Peş peşe gelen Alanyaspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle puan farkı 9'a çıktı. Milli ara dönüşünde ligde Beşiktaş, kupada Fenerbahçe'nin konuğu olacak sarı- kırmızılılar, 5-6 Nisan haftasını 'bay' geçecek. Bu 10 günlük arada Belek'teki aynı otelde kamp organize edildi. Galatasaray 12-13 Nisan'a denk gelecek Samsunspor deplasmanına Antalya'nın güzel havasında hazırlanacak. Kampa tüm takım götürülecek.